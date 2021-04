Cine este soția lui Ernest Takacs. Prezentatorul emisiunii „În căutarea adevărului” este căsătorit de 20 ani

In articol:

Ernest Takacs are o soție cu care se iubește de mai bine de 20 de ani. Cei doi au împreună un copil.

Cine este soția lui Ernest Takacs

Ernest împreună cu familia sa[Sursa foto: Facebook]

Soția lui Ernest se numește Adriana și l-a cucerit pe omul de televiziune când acesta avea 20 de ani.

„Soția mea m-a cucerit inițial cum se cucerește orice bărbat necopt la minte, la 20 și un pic de ani: prin frumusețea ei. De-a lungul timpului, mi-am dat seama că am trecut și prin bune, și prin rele, am experimentat și agonie, și extaz, suntem firi diferite și, inevitabil, din când în când apar neînțelegeri. Dar reconstruim.

Relația noastră nu este ceva previzibil, rutinat, monoton. Suntem firi contradictorii, dar avem un scop comun: familia. Faptul că suntem diferiți asigură condimentul relației.

Citeste si: El este poliţistul argeşean care l-a trântit la pământ pe bătrânul care a murit sufocat. Trecutul său este unul controversat- bzi.ro

În cele din urmă, m-a cucerit prin faptul că am fost suficient de inteligenți cât să ne mulăm unul pe celălalt, dar să ne păstrăm și identitatea”, a declarat Ernes pentru Viva.

Citeste si: Ernest, atacat pe stradă din cauza emisiunilor: „Am fost nevoit să...”

Prezentatorul emisiunii „În căutarea adevărului” este căsătorit de 20 ani

Ernest și soția sa au împreună un băiat[Sursa foto: Facebook]

Ernest Takacs și Adriana s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, după cum a povestit soția prezentatorului tv într-un interviu.

„Ne-am cunoscut printr-un prieten comun. M-a intrebat daca vreau să îl cunosc pe Ernest.

Mie mi-a placut foarte mult de el.

Am venit in Bucuresti pentru ca de loc sunt din Focsani și ne-am sunat. Ne-am cunoscut la hotel, în camera unde statea el pe atunci. Am mers cu iubitul meu de atunci la el. M-a șocat ca atunci cand am batut la usa, mi-a răspuns în boxeri. Și mi-a zis cu nonșalanță că așa stă el prin cameră”, a povestit Adriana în urmă cu ceva timp, potrivit impact.ro.

Citeste si: Ernest, vacanță cu peripeții. Și-a pierdut copilul la lift: "L-am căutat tot hotelul"

Ernest Takacs, cunoscut în urma participării la Big Brother

Ernest a devenit cunoscut în urmă cu 18 ani când a participat la emisiunea Big Brother. Emisiunea, care s-a bucurat de un succes greu de egalat, l-a ajutat pe Ernest să rămână în atenția publicului. În urma show-ului el a avut mai multe poriecte în televiziune.

„Oamenii mă opresc pe stradă, încă mă mai întreabă de Big Brother. (…) Da, mai ţin legătura. Nu cu toţi dintre ei şi nu din cauza mea, adică mie mi-ar fi plăcut să fi rămas prieten cu toţi, dar aşa e în viaţă, nu se poate”, a mai adăugat prezentatorul pentru VIVA!.