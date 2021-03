Cine este soţia lui Ludovic Orban. Vezi cu ce se ocupă Mihaela Orban şi câţi copii are alături de fostul premier

In articol:

Cine este soţia lui Ludovic Orban. Vezi cu ce se ocupă Mihaela Orban şi câţi copii au împreună cei doi.

Fostul premier al României are o căsnicie discretă şi de lungă durată.

Ludovic Orban este căsătorit cu o femeie extrem de frumoasă, însă relaţia lor este una discretă, ferită de ochii presei sau ai curioşilor.

Mihaela Orban[Sursa foto: Facebook]

Mihaela Orban, soţia fostului premier al României, este o prezenţă discretă şi rafinată. Soţia lui Ludovic Orban este psiholog, psihopedagog și directoare de grădiniță. Aceasta a studiat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti. Mihaela Orban s-a născut şi a crescut în Bucureşti.

Totodată, Mihaela Orban este consilier în cadrul unei fundații care se ocupă cu educarea copiilor și tinerilor din România.

Mihaela și Ludovic Orban au împreună un copil. Tudor Andrei are 21 de ani și este student la Facultatea de Matematică din cadrul universității București. Anterior, fiul fostului premier a absolvit Liceul ”Gheorghe Șincai” din București.

"Tudor participă încă de la 16 ani la olimpiade de matematică şi informatică. Are o minte brici şi un IQ mult peste medie. Îi plac mult călătoriile, dar şi desenul, pe care a reuşit să îl ducă la nivel de artă, deşi nu are studii de specialitate. Desenează grafitti la fel de fel de competiţii naţionale şi internaţionale, toate lumea se întreabă de unde are el un asemenea talent", au declarat la un moment dat apropiaţii familiei.

Ludovic Orban nu vorbeşte prea mult despre familia sa, însă anul trecut când era premier al ţării l-a dat exemplu pe fiul său, care a refuzat aceasta să meargă la mare din cauza coronavirusului: "Baiatul meu nu s-a dus cu ei în Vama Veche. 14 zile după ce se duc prietenii lui în Vama Veche nu se mai întâlneşte cu ei", a declarat Orban pentru digi24.ro.

Ludovic Orban este mândru de fiul său. Tudor Orban a fost un elev silitor, iar acum este student la Facultatea de Matematică. Fostul premier al României a încercat să fie un tată bun pentru fiul său, pe care nu l-a pedepsit şi nu i-a pus interdicţii.

"Merge pe 18. E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie... E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios. L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat. Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc. Au fost unele pedepse, dar neaplicat cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă. E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă.", a declarat Ludovic Orban despre fiul său, în urmă cu patru ani.

Însă, în şcoala gimazială, Tudor Orban ar fi avut şi câteva probleme, cauzate de un coleg de clasă care a declarat: "Aş vrea să-l spun pe fiul lui Ludovic Orban, care fumează şi vandalizează clădiri, pe care pictează grafitti. E în clasa a VII-a".

Ludovic Orban a declarat că fiul său nu este vicios şi că se îngrijeşte de acest aspect, iar când vine vorba despre grafitii, se pare că tânărul într-adevăr a dezvoltat această pasiune, care este, de fapt, o artă, nu nişte mâzgâlituri, cum ar spune unii.

"Va pot asigura că Tudor nu fumează, am foarte mare grijă în ceea ce priveşte acest aspect. Într-adevăr, el este foarte pasionat de desen, îşi petrece foarte mult timp şi acasă făcând acest lucru. Dar este vorba de artă, nu de mâzgălituri. A dezvoltat un interes pentru graffiti de când am mers împreună prin mai multe ţări din Europa, unde a văzut pereţi pe care erau desene foarte interesante. Este vorba de obiective turistice amenajate astfel, nu vandalizate. Chiar am avut o discuţie cu el şi i-am spus că îl voi anunţă atunci când consiliul local decide că anumite spaţii din Capitală să fie amenajate special pentru graffiti, iar acolo are voie să-şi încerce talentul", a spus Ludovic Orban în apărarea fiului său.

