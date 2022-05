In articol:

Miron Mitrea este un nume sonor în politica românească. El și-a construit cariera în PSD, unde a avut cinci mandate de parlamentar, și a fost Ministru al Transporturilor, în Guvernul Adrian Năstase. Pe lângă viața politică, Miron Mitrea a fost întotdeauna atașat de familie.

Cine este soția lui Miron Mitrea

Bărbatul este căsătorit din 2001 cu Manuela Mitrea, iar cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună.

După o carieră politică tumultuoasă, fiind condamnat la închisoare în 2015 si după ce și-a ispășit pedeapsa până în 2016, Miron Mitrea s-a orientat către viața de familie. În prezent, fostul ministru al transporturilor este căsătorit cu Manuela Mitrea încă din 2001.

Miron Mitrea este la a treia căsătorie și are cinci copii. La 66 de ani, fostul ministru se arată îndrăgostit mai ceva ca în adolescență. Fostul politician are mai multe postări cu frumoasa sa soție pe rețelele de socializare în care își arată public aprecierea față de ea.

Mitrea a postat la trecerea în noul an o fotografie cu Manuela, alături de care a scris următoarele rânduri.

„Uite asa inchin cu voi pentru noul an! Cu fiecare dintre voi! Si va urez sa va fie bine, sa aveti bucurii si sa fiti cu totii prezenti la sfarsitul lui 2019 . P.S. Am pus o poza cu iubita mea pt ca e, evident, mult mai frumoasa. Decat mine desigur”, a notat Mitrea, arătându-și aprecierea și iubirea față de cea care îi este alături de mai bine de 20 de ani.

Cine este soția lui Miron Mitrea, fostul ministru al Transporturilor. Politicianul este la a treia căsătorie și are cinci copii [Sursa foto: Facebook]

Miron Mitrea a fost căsătorit de trei ori

Cu ceva timp în urmă, Miron Mitrea a susținut un interviu pentru revistatango.ro. Întrebat cum de a fost căsătorit de 3 ori, Mitrea a declarat că incompatibilitatea cu fostele soții a fost de vină.

„Am fost idiot. Prima oara când m-am insurat eram foarte tânar si am descoperit dupa aceea ca, in afara de copii, nu aveam aproape nimic in comun. Aveam 22 de ani. Nu l-am ascultat pe tata, care mi-a zis: „Ma, puiule, barbatii se casatoresc când nu mai pot sa isi spele singuri hainele“. El s-a insurat la 40 de ani. Poate a exagerat. Dupa aceea, m-am mai casatorit inca o data, nu ne-am inteles, si acum sunt foarte fericit. Am tras de mai multe ori pâna sa nimeresc.”, a spus Miron Mitrea.

Din cele trei căsătorii în care a fost implicat, fostul politician are cinci copii:

„Am 2 copii facuti cu prima sotie, am un copil facut cu a doua sotie, si un baiat pe care l-am adoptat si care e cel mai mare dintre toti, si mai am un baiat pe care il cresc si il consider copilul meu, copilul sotiei mele, are numele tatalui lui, dar eu il cresc.”, a declarat Miron Mitrea pentru revistatango.ro.

