Cine este soțul celebrei Jamila, tânăra care a cucerit internetul cu rețetele ei. Lui i se datorează cariera ei de succes: „Am trecut prin foarte multe împreună” FOTO

In articol:

Jamila este celebră în mediul online datorită rețetelor ei deosebite, pe care le poate face chiar și un începător în bucătărie. Tânăra este urmărită de aproape 1,4 milioane de utilizatori pe platforma de Youtube, dar puțini oameni știu cine se ascunde în spatele carierei sale de succes.

Cine este soțul celebrei Jamila

Celebra bucătăreasă Jamila, în vârstă de 33 de ani, din București, este absolventă de Relații Internaționale şi pasionată de limba franceză. Afacerea Geaninei, pe numele real, a luat amploare în ultimii ani, iar din 2012 de când a postat primele rețete pe internet a devenit un punct de referință în lumea bucătăriei atât pentru cei neexperimentați, cât și pentru chefi.

Citeste si: Celebra Jamila, femeia care face senzatie pe youtube cu retetele ei, si-a anuntat fanii ca o perioada va lipsi! "Promitem ca nu ca va vom lasa sa asteptati prea mult" Care este motivul disparitiei sale

Un om fără de care nu ar fi avut succesul de care se bucură în prezent este soțul ei, pe care l-a cunoscut în anii studenției.

Jamila a recunscut în nenumărate rânduri că partenerul ei de viață a fost cel care a încurajat-o să-și urmeze visul. Mai mult, ea spune că bărbatul a ajutat-o de la început și era un om de bază în proiectul lor.

„Aveam o cameră și mă filma soțul meu. Am început să filmăm cu un aparat de tip bridge care nu ne prea ajută, plus că filmăm în bucătăria mamei mele cu ce aveam la îndemână și nu arată prea drăguț. Însă oamenii ne-au susținut fiindcă am venit într-un moment în care nu erau canale culinare în România pe YouTube", spunea Geanina.

Citeste si: O asistentă medicală de la Spitalul „Marius Nasta” din București a murit după doza de rapel- bzi.ro

Ea povestește că intenția ei a fost să facă un blog clasic, cu text și poze, iar soțul ei a fost cel care a insistat să pună rețete video.

Jamila, mesaj emoționant pentru soțul ei

Când canalul s-a dezvoltat, cei doi au investit în aparatură: camera video mult mai bună, lumini, lavalieră, iar soțul Geaninei a făcut cursuri de editare foto și video, pentru ca filmulețele să iasă cât mai bine.

Recent, cu ocazia soțului ei, Jamila a postat un mesaj emoționant pentru omul care i-a fost alături mereu. Ea îi reamintește partenerului de viață că îl iubește și că apreciază tot ce face pentru familia lor. Celebra bucătăreasă dezvăluie că nu se ceartă niciodată cu soțul ei și chiar dacă muncesc tot timpul împreună o fac cu mare drag.

Citeste si: Rețeta de Tiramisu a Jamilei pentru sărbătorile de iarnă! O prepară încă din copilărie VIDEO

„Ieri a fost ziua lui, a jumătății mele, a sufletului meu pereche, a celui mai bun prieten al meu, a omului cu care împart totul de peste 13 ani. În ultimii ani ziua lui de naștere ne-a prins mereu pe fugă, mereu ocupați, cu copii mici sau chiar foarte mici. Totuși, în fiecare an țîn neapărat să-i fac un tort, chiar dacă îl termin târziu in noapte, țin foarte mult să-i fac un cadou, chiar dacă nu are nevoie de nimic, țin foarte mult că ziua asta să nu treacă precum celelalte. De ce?

Pentru că merită și pentru că vreau să nu uite că este iubit și apreciat. Am trecut prin foarte multe împreună, dar mereu am fost așa, împreună, alături unul de celelalt. Muncim împreună, suntem împreună 24/24 și nu, nici nu ne plictisim, nici nu ne certăm. Am construit JamilaCuisine împreună și tot împreună am evoluat și am învățat zilnic. Sunt mândră de el și de omul, soțul și tatăl care este azi. LA MULȚI ANI, mă vie, mon amour, inima mea! Te iubesc! MEREU”, a scris Jamila, pe contul de Facebook.