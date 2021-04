Cine este soțul Vlăduței Lupău. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu doi ani

In articol:

Povestea de iubire dintre Vlăduța Lupău și actualul soț, Adrian Rus, a început în urmă cu mai mulți ani. Ei au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit anul trecut.

Cine este soțul Vlăduței Lupău

Vladuța Lupău și soțul ei, în vacanță[Sursa foto: Facebook]

Adrian Rus, soțul Vlăduței Lupău, are 27 de ani și este fostul portar de la U Cluj și CFR Cluj. El s-a lăsat de fotbal în urmă cu un an.

„Așa am simțit eu atunci, am vrut să renunț la fotbal. Inițial n-am vrut să renunț definitiv. Am vrut doar să plec de la CFR pentru că nu mai eram mulțumit de statutul de rezervă, iar uneori eram în afara lotului. Eu am tot ce-mi trebuie, am o familie frumoasă, îmi doream foarte mult să joc. Am progresat până la un anumit nivel, dar dacă nu jucam era foarte greu să mai progresez. Pentru postul de portar chiar sunt tânăr.", a declarat Adi Rus pentru ProSport.

Citeste si: Vlăduța Lupău este însărcinată? Cum s-a dat de gol artista: ”Ai tot ce îți dorești”

Citeste si: Carmen Harra: două lucruri mari în care să investești în 2021- bzi.ro

Adi Rus este din Cluj și este cunoscut atât ca sportiv, cât fi ca fiul lui Toma Rus, fostul chestor de poliție și fost secretar de stat în Ministerul de Interne.

Povestea de iubire dintre Vlăduța Lupău și Adrian Rus

Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au cunoscut în urmă cu aproximativ șase ani, la un concert. Ei au devenit iubiți abia în urmă cu doi ani și jumătate și anul trecut au făcut pasul cel mare.

Fostul portar de la U Cluj nu se sfiește să arate cât de mult își iubește soția și chiar și-a tatuat chipul artistei pe braț.

Citeste si: Cum arăta Vlăduța Lupău în 2012 când n-o știa nimeni și cânta la biserică? Imagini nemaivăzute cu artista

"Îmi era foarte simpatică și zâmbetul mi-a plăcut cel mai mult la ea. Dacă nu făceam eu primul pas, poate eram tot în aceeași relație de prietenie.",

Soțul Vlăduței Lupău, implicat într-un scandal uriaș

a spus Adi Rus despre soția sa, în cadrul unei emisiuni.

La o simplă căutare pentru a afla cine este soțul Vlăduței Lupău, vom afla că Adi Rus a fost implicat alături de fratele său într-un scandal uriaș.

Totul s-a întâmplat în anul 2016, la un meci din Liga a V-a Cluj. Adi Rus și fratele său, Ioan Rus, au fost acuzați că au bătut mai mulți fotbaliști și un spectator.

În urma acestui scandal, Adi Rus a fost supendat 20 de etape.