Cine este Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite 2021, cuțitul de aur din echipa lui Florin Dumitrescu

Ștefan Borleanu l-a cucerit iremediabil pe chef Florin Dumitrescu cu preparatul său. Deși are aproximativ doi ani de experiență în bucătărie, juratul a riscat și i-a oferit concurentului cel de-al doilea cuțit de aur al sezonului 9 Chefi la cuțite.

Cine este Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite 2021

Ștefan Borleanu este din Vâlcea și locuiește de șapte ani în București. Pasionat de bucătărie, tânărul de 26 de ani a renunțat la studiile în inginerie pentru a-și urma visul.

În 2017, concurentul s-a înscris la un curs de specialitate, iar mai apoi a intrat să lucreze în diferite restaurante, unde a furat meserie de la bucătarii experimentați. El a fost plecat în SUA timp de patru luni, unde a învățat ce înseamnă cu adevărat bucătăria.

„În America am fost să lucrez la un restaurant destul de bun, cu produse super ok. Acolo este un chef care a lucrat în New York, timp de 20 de ani, la un local cu trei stele Michelin. Deci am avut de la cine să învăț, să fur. Apoi am lucrat la un hotel de patru stele, m-a ajutat foarte mult și chestia asta. Am încercat să învăț cât mai mult(...). Nu aspir la cuțitul de aur, nu vreau să-mi fac speranțe ca să am apoi deziluzii”, a dezvăluit Ștefan Borleanu la Chefi la cuțite.

Ștefan Borleanu, concurent la Chefi la cuțite 2021

Ștefan Borleanu a primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu

Tânărul a ales să se prezinte în fața juraților Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu cu două preparate, sea bass cu un piure de topinambur și un starter făcut din tartar de legume fresh, într-o gulie, cu mousse de păstrăv afumat și icre de păstrăv.

Deși concurentul nu s-a gândit că va lua cuțitul de aur, combinația de gust și aspectul preparatelor l-au convins pe chef Florin Dumitrescu să-i asigure un loc în echipa sa.

Juratul a avut o surpriză când a aflat că Ștefan Borleanu practică meseria de bucătar de aproximativ doi ani de zile, însă nu a ezitat să ofere cel de-al doilea cuțit de aur din sezonul 9 Chefi la cuțite. „Nu fac de regulă treaba asta, cu un copil de doi ani de zile în meserie, dar am un feeling că îl meriți, mi-a plăcut foarte mult farfuria ta”, a mărturisit Florin Dumitrescu.

Cine a câștigat cele mai multe ediții Chefi la cuțite

Potrivit statisticilor, Sorin Bontea a reușit să câștige de două ori mai multe sezoane decât colegii săi de platou, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. După 8 sezoane Chefi la cuțite, patru concurenți din echipa lui Sorin Bontea au reușit să câștige titlul de cel mai bun bucătar și premiul în valoare de 30.000 de euro.

În schimb, jurații Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au câte două victorii în palmares. Presiunea este mare pe umerii acestora, după ce ultimul sezon Chefi la cuțite a fost câștigat de Ionuț Belei, un concurent din echipa lui Sorin Bontea.

Sezonul 9 Chefi la cuțite este difuzat de trei ori pe săptămână, de duminică până miercuri. Programul emisiunii arată diferit în acest sezon, iar telespectatorii vor putea urmări show-ul în fiecare duminică de la ora 20:00, iar luni și marți de la ora 20:30.