Cine este Ştefan Floroaica, actorul principal din serialul „LIA”? Tânărul își face debutul în actorie cu acest rol

Cine este Ștefan Floroaica, protagonistul serialului ”LIA”? Bărbatul își face debutul în actorie cu această producție adaptată după un serial turcesc.

Ștefan Floroaica, protagonistul serialului ”LIA”, are 28 de ani și este originar din Pitești, dar locuiește în București. Tânărul debutează în lumea actoriei cu acest rol din noul serial.

Serialul Lia este un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem/ Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Ştefan Floroaica, personajul principal masculin din serialul LIA, este semifinalist „Exatlon” şi multiplu medaliat la Campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu.

În serialul LIA, alături de Ștefan Floroaica vor juca actrițele Ioana Blaj și Ana Bodea. Cea din urmă, ca și Ștefan, își face debutul în actorie.

Cine este Ştefan Floroaica, protagonistul serialului ”LIA” [Sursa foto: Instagram]

Ștefan Floroaica, despre rolul său din serialul „LIA”

Ştefan Floroaica îşi va face debutul în actorie odată cu personajul său din serialul LIA. Tânărul îl va interpreta pe Petru Vornicu.

După succesul de care s-a bucurat prin participarea sa la competiţia sportivă televizată, Ştefan Floroaica şi-a canalizat interesul spre actorie, urmând mai multe cursuri de specialitate în domeniu.

„Este primul meu rol, aşa că vine la pachet cu un mix de sentimente… entuziasm, încredere şi deopotrivă îndoială. Totul este nou pentru mine, iar personajul meu, Petru Vornicu, mă provoacă să-mi ies din zona mea de confort şi să evoluez ca om şi ca actor. Mă ajută să descopăr laturi pe care ştiam că le am, dar erau cumva amuțite cum ar fi: fermitatea, autoritatea şi impulsivitatea. Pe lângă acest proces intern, sunt bucuros să fac parte dintr-o echipă de oameni frumoşi, care prin profesionalismul si dărnicia lor, fac ca acest început să fie foarte placut, şi aici mă refer la întreaga producție. Îmi place mult ce se întâmplă acum în viaţa mea şi sunt recunoscător că printr-un cumul de dorinţă, determinare si șansă din partea doamnei Ruxandra Ion, am ajuns aici!”, a declarat Ştefan pentru a1.ro.

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzat serialul LIA, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Totul pentru familia mea”.

Fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul ”Infidelul”, doar la Kanal D.

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D [Sursa foto: KANAL D]

Serialul turcesc ”Infidelul” spune povestea lui Asya (Cansu Dere), eroina seriei, o femeie care a primit tot ce și-a dorit de la viață: frumusețe, carieră, un copil și un soț perfect.

Istoria personală a frumoasei Asya Arslan este una cu totul emoționantă. Încă de la o vârstă fragedă, Asya a rămas orfană, iar dorința ei cea mai mare a devenit aceea de a-şi întemeia un cămin fericit. Anii au trecut, Asya a devenit un medic renumit, şi în acest context a ajuns să-l întâlnească pe Volkan (Caner Cindoruk), un bărbat charismatic, de profesie arhitect, de care s-a îndrăgostit.

Asya și Volkan și-au întemeiat o familie, iar din dragostea lor a venit pe lume Ali (Alp Akar), băiatul cuplului. Asya și-a văzut visul cu ochii: o căsnicie fericită și o familie iubitoare, la care a visat întotdeauna. Ani buni, Asya și Volkan au conviețuit în armonie deplină, și niciunul nu își imagina că viața pe care o trăiau era doar “liniștea de dinaintea furtunii”.