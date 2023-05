Cine este Stelian Nistor de la Chefi la Cuțite 2023. Florin Dumitrescu l-a adus în echipa lui

In articol:

Chefi la Cuțite 2023. Chef Florin Dumitrescu are un concurent nou în echipă. Află cine este Stelian Nistor și cum a ajuns din nou în sezonul 11 al emisiunii.

Cine este Stelian Nistor de la Chefi la Cuțite 2023

Nistor Stelian are 33 de ani și este din Sibiu. Este de meserie bucătar și lucrează în Suedia, iarna. Concurentul a pregătit file de ren, cartofi copți și ragu din ciuperci de pădure cu sos de vin roșu.

Cei trei Chefi au gustat din preparatul concurentului și au fost impresionați. La final, Nistor Stelian a primit cele trei cuțite și a trecut mai departe. Concurentul lucrează în Suedia câteva luni pe an, împreună cu soția lui. Visul lui este să își deschidă un restaurant în țară.

„Numele Meu este Nistor Stelian, sunt din și sunt bucătar. Lucrez în bucătărie de la vârsta de 16- 17 ani. Eu lucrez în Suedia iarna. La început mi-am găsit de lucru în Centrul Vechi din Sibiu, am început ca ucenic, apoi am cunoscut bucătari, am învățat meserie.

Acolo am cunoscut un om, care căuta bucătari în Suedia. M-am hotărât să plec pentru 5 luni. Am muncit foarte mult. Munceam zi de zi de la zece la zece seara. Dar nu îmi pare rău.

Când am venit acasă am avut un accident foarte grav. Mergeam pe națională și o mașină a intrat în mine. Mi s-a oprit inima de trei ori. Am fost vreo 2 săptămâni în comă. Am stat 65 de zile în spital și nouă luni de zile mobilizat la pat.”, a povestit noul concurent din echipa gri.

Nistor Stelian a fost în atenția lui Chef Florin Dumitrescu, încă din preselecții. Chiar dacă nu i-a oferit un loc în echipă de la început, Dumitrescu a folosit o amuletă care i-a permis să completeze echipa.

Astfel, Nistor Stelian a primit o tunică gri.

Echipa lui Chef Florin Dumitrescu

Florin Dumitrescu a împărțit strategic tunicile argintii în sezonul 11. Cheful speră ca echipa lui să fie unită, pentru ca unul dintre cei 7 să câștige sezonul 11 de la Chefi la Cuțite.

„Mi-am făcut o echipă în așa fel încât mâncarea să poată fi gătită în timpul limită pe care îl avem, pentru că vom găti cu o mână la spate, legați, cu spatele, cu ochii închiși. Sunt 15 amulete împotriva noastră.” , a spus Florin Dumitrescu.

Primul concurent care a plecat acasă, din echipa lui Chef Florin, a fost Andrea Sabini. Tânărul a fost eliminat în ediția din 22 mai 2023, după ce farfuria lui a primit doar 5 puncte la proba individuală.

Miercuri seara, Chef Florin a folosit o amuletă care i-a oferit șansa de a reface echipele. Astfel, în echipa gri a venit Stelian Nistor, un bucătar cu experiență.

Iată cine a rămas în echipa lui Chef Florin Dumitrescu: Laurențiu Neamțu, Iustin Cîmpeanu, Mariana Zinner, Mihaela Zahariea, Luna Morgaciova, Florin Borșaru și Stelian Nistor.

Program TV Kanal D

În intervalul orar în care este difuzată emisiunea Chefi la cuțite, telespectatorii pot urmării la Kanal D, serialul turcesc Totul pentru familia mea, în fiecare luni și marți, de la ora 20:00, urmând ca miercuri să fie difuzat serialul Prețul Fericirii, tot de la 20:00.

Destăinuiri este noul serial turcesc, adus de Kanal D pe micile ecrane. Pentru publicul iubitor de seriale turcești, bazate pe povești de viață inspiraționale. „Destăinuri”, numele original „Kirmizi Oda”, va putea fi urmărit de către iubitorii producțiilor turcești În fiecare luni, la 22:30, imediat după serialul Totul pentru familia mea.

„Destăinuiri” este un serial cu încărcătură emoțională uriaşă, care ilustrează trăirile și poveștile femeilor într-un moment în care lumea începe să înțeleagă provocările cu care se confruntă cele care trăiesc o viață limitată într-un sistem patriarhal.

Actrița Binnur Kaya o interpretează pe Manolya, terapeutul șef al cabinetului, în serialul Destăinuiri. Este o femeie puternică și încrezătoare, respectată de colegi și de clienții cabinetului.

Manolya vrea să își ajute pacienții să își deschidă sufletul și să vorbească chiar și despre cele mai traumatizante experiențe și îngrijorătoare gânduri. În spatele atitudinii sale sigure din birou, este defapt o femeie interiorizată, care ascunde multe secrete și propriile-i drame.

