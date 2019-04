Conform declarațiilor lui, Stila Sarafu are afaceri în domeniul imobiliarelor, dar despre el s-a scris și că este un apropiat al unor temute clanuri interlope din Constanța și că, în repetate rânduri, a pierdut sume fabuloase la barbut și la alte jocuri de noroc.

Stila Sarafu este un nume cunoscut în Constanța. Membru al clanului Spaniolul, el a avut, de-a lungul timpului, mai multe răfuieli cu gruparea adversă, condusă de frații Vasea. De altfel, o asemenea confruntare, în anul 2008, în noaptea de Sfânta Maria, începută în zona Delfinariului și terminată la unul dintre spitalele de la malul mării, i-a și adus lui Stila Sarafu o condamnare dură din partea judecătorilor. Mai exact, așa cum recunoaște și el, a fost condamnat la închisoare, el executând un an și opt luni de pușcărie.

Cu doi ani mai înainte, Stila Sarafu a fost victima unui alt conflict violent, în zona Flora din Mamaia, el reușind, de altfel, în repetate rânduri, să apară în presa locală cu tot felul de asemenea ”întâmplări”. De altfel, un moment extrem de discutat în presa din Constanța a fost cel petrecut în 2010, atunci când mașina lui Stila Sarafu a fost incendiată chiar în fața locuinței sale.

Stila Sarafu recunoaște că a avut dosare penale

”Am avut dosare penale și am plătit pentru ele. Am avut dosare penale cu niște scandaluri de acum 15 aniși am plătit, în fața legii. Am făcut un an și opt luni de închisoare, care e problema? Era de acum 15 ani, ca să mă înțelegeți. Am avut proces și cu DNA-ul, am achitat prejudiciul, că s-a tot specificat că am avut un teren scos în executare, s-a achitat, nu s-a executat terenul, pentru că am plătit prejudiciul. M-am înpăcat cu banca. Nu am niciun dosar penal, pe rol. Sunt doar parte vătămată în două, trei procese civile, pentru înșelăciune. Am fost înșelat”, explică Stila Sarafu, recunoscând că a avut probleme serioase cu legea.