Cine este tânăra de 19 ani, găsită moartă într-un cămin din Iași! Apropiații fetei sunt sfâșiați de durere: „Ai plecat fulgerător...”

Tragedie în Iași, după ce o tânără de 19 ani a fost descoperită fără suflare în camera de cămin a cmapusului Tudor Vladimirescu din Iași. Numele studentei este Carmen Macovei, avea 19 ani, și era în anul întâi la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatica Aplicată Iaşi din cadrul Universităţii Tehnice ”Gheorghe Asachi ” din Iași, potrivit BZI.

Tânăra este din localitatea Cârlibaba, judeţul Suceava, iar familia fetei s-a îngrijorat în moentul în care nu a mai răspuns la telefon. Ea a fost găsită de către portarul căminului în care stătea, după ce a fost alertat de către părinții fetei. Moartea lui Carmen Macovei i-a șocat pe cei apropiați, cât și pe ceilalți colegi ai fetei. Prietena cea mai bună a tinerei de 19 ani a postat un mesaj trist pe pagina sa de Facebook, în memoria prietenei sale.

„Sunt șocată de această veste tristă. Este greu de acceptat! Tu o ființă atât de gingașă… nu am cuvinte! Am crescut împreună, am copilărit, ne-am jucat, ne-am povestit problemele, eram amândouă zi de zi, m-ai ajutat mereu când am avut nevoie, mai ales la școală….nu îmi vine să cred! Ai plecat fulgerător ca și Alexandra ….mult prea devreme, aveai un viitor în față. Condoleanțe familiei tale pentru că ai lăsat în urma ta o durere nemărginită, iar tu, odihnește-te în pace!”, a transmis prietena lui Carmen Macovei pe reţelele de socializare.

Trupul neînsuflețit al fetei a fost găsit de către panzicul căminului La fața locului au ajuns imediat un echipaj medical, criminaliști și polițiști.

Din primele informații s-a constatat faptul că pe trupul fetei nu există urme de violență. Anchetatorii iau în considerare varianța unei sinucideri, cât și a unei crime . După ancheta preliminară s-ar fi contat că oamenii legii inclină spre o sinucidere a fetei, care ar fi avut loc în urma ingerării a mai multor pastile. Medicii legiști urmează să stabilească cauza oficială a morții.

Prietena lui Carmen a declarat nu o știa pe tânără cu anumite probleme psihice sau supărări, care ar fi făcut-o să își pună capăt zilelor. „Am vorbit cu ea acum foarte mult timp în urmă. Nu mi-a zis niciodată că avea probleme sau ceva de genul”, a declarat tânăra, pentru sursa citată.