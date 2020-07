In articol:

O filmare cu un tânăr care a fost încătușat de polițiști la stația de metrou Piața Unirii din București, a devenit virală. La prima vedere, vâzând desfășurarea de forțe, ai putea crede că tânărul a săvârșit o mare ilegalitate, însă în realitate, a fost tratat așa doar pentru că nu a purtat masca pe nas. Martorii i-au implorat pe polițiști să îl lase în pace pe tânâr, în timp ce acesta urla cu disperare, însă fără niciun rezultat.

Tânărul pe nume Iosif Zainea susține că el locuiește la Londra și nu știa că purtarea măștii este obligatorie în România. Tânărul a declarat că nu a reacțioanat urât în fața jandarmilor, însă aceștia l-au imobilizat înainte ca el să apuce să se legitimeze măcar.

„Da, am avut masca pe gură. Jandarmii au făcut un apel către mine, dar eu nu i-am zis. Am urcat în metrou și am văzut că ei vin după mine. Le-am zis că le dau numele, data nașterii, tot ce au nevoie. Ei mi-au zis că nu mai este nevoie, că rezolvăm altfel. Nici n-am apucat să îmi pun masca la loc că aveam deja mâinile la spate.

N-am fost agresiv cu jandarmii. Ei mi-au spus că sunt nesimțit și m-au încătușat. M-au dus la secție cu cătușe la mâini, ceea ce nu mi se pare normal. Nu m-au lăsat

Mi-au dat o amendă pentru nepurtarea măștii, mi-au mai dat o amendă pentru jandarmerie și încă vreo 2 amenzi. Dar dacă tu mă strângi de mâini, cum aș putea să tac?

Eu locuiesc mai mult la Londra, iar acolo nu se poartă masca, este o recomandare. Nu știam că este obligatorie purtarea măștii.”, a spus Iosif Zainea, potrivit Știri pe Surse.

Schimb acid de replici între Tudor Ionescu, secretarul general adjunct al ALDE și Iosif Zainea

Iosif Zainea, tânărul încătușat astăzi, a avut parte de un dialog dur cu Tudor Ionescu, secretarul general adjunct al ALDE, care susține sus și tare că tânărul a primit un tratament corespunzător. Iată dialogul dintre cei doi:

Tudor Ionescu: Ce spune tânărul în speţă este parţial corect. Ne-a spus că circula dinspre Tineretului, care înseamnă linia M1.

Iosif Zainea: Am ajuns la Tineretului...

Tudor Ionescu: Lăsaţi-mă să îmi termin ideea, că ştiu mult mai bine reţeaua de metrou. Tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat la linia M2.

Iosif Zainea: Nu ştiţi cum a fost!

Tudor Ionescu: Mă lăsaţi să vorbesc? De la linia M2 la linia M1 există un punct unde stau aceşti poliţişti care verifică pe toată lumea şi atrag atenţia să poarte lumea mască. Am mai văzut astfel de speţe, cel puţin trei. Se vede pe ecran, deci v-aş ruga să fiţi foarte corect în ce spuneţi. Pe imagini se vede că tânărul a coborât, nu a ascultat indicaţiile jandarmilor, a urcat în metrou şi aici apare prima întrebare. Nu ştiaţi legea, ok, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să o respectaţi. Deci în momentul în care vi s-a spus să puneţi masca, de ce nu aţi pus-o? Mă raportez acum la Londra, pentru că acolo când un poliţist îţi cere să te opreşti, te opreşti. Şi e valabil şi la Paris, şi la Bruxelles şi oriunde. Dacă îţi pune cătuşe şi te ia, nu mai e o aşa mare tevatură. Haideţi să fim corecţi. Nu aţi respectat legea, iar când agenţii v-au spus să mergeţi cu ei, nu aţi vrut. De asta sunteţi în situaţia asta.

Iosif Zainea: Nu ştiţi cum s-a întâmplat. Eu am urcat în metrou şi nu i-am auzit pe jandarmi.

Tudor Ionescu: Ei nu aţi auzit. Nu avem cinci ani, serios!, a mai declarat oficialul la un post de televiziune, potrivit DcNews.

Tânărul a afirmat că se gândeşte să facă plângere împotriva agenţilor care l-au reţinut, pentru că are mai multe zgârieturi şi mâna luxată.