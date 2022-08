In articol:

Cine este Tania Popa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022. Actrița a fost încercată de viață de nenumărate ori, iar în prezent se iubește cu un bărbat cu 11 ani mai tânăr decât ea.

Cine este Tania Popa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022

Tania Popa are 49 de ani și este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. Aceasta s-a recăsătorit pentru a treia oară, după doar o săptămână de relație, cu un basarabean și are o familie minunată. Cuplul are un băiețel, iar Tania mai are o fată de 22 de ani dintr-o altă căsnicie.

Deși pe Tania și soțul ei îi despart 11 ani, aceștia trăiesc o dragoste intensă: „Bărbati-miu este cu 11 ani mai mic decât mine. Am jurat că nu mă voi căsători niciodată cu un basarabean, și al treilea, care a fost și bun, este basarabean. Ne-am căsătorit după o săptămână de când ne-am cunoscut, nu m-a cerut de soție.” , scrie viva.ro.

Cine este Tania Popa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!" 2022. Actrița a fost încercată de viață de nenumărate ori

Tania Popa a fost încercată de viață de nenumărat ori

Tania Popa, actrița română desăvârșită, este de loc din Republica Moldova și a venit în București la vârsta de 17 ani, la studii. Însă, înainte de a deveni faimoasă, în copilărie, Tania Popa a fost încercată de viață de două ori. Aceasta a suferit două accidente, primul la nouă luni, iar al doilea la vârsta de 3 ani, care i-au afectat sistemul nervos.

Astfel, actrița nu a reușit mulți ani să își controleze furia, iar din cauza stresului s-a îmbolnăvit de psoriazis: „Ai mei cred că nici nu știau în ce clasă sunt. Eu am fost un copil foarte independent, nu aveam nevoie de nimic și orice ar fi decis ei, nu conta. În urma unui accident de când eram foarte mică, medicii le-au interzis să mă enerveze în orice fel.

La 9 luni, nașul meu, care avea 2 metri, m-a scăpat. A fost prima mea comoție cerebrală. Mama spunea că s-a auzit ca o vază care s-a spart pe ciment. Și la 3 ani am căzut într-o pădure, pe un cuib de viespi. M-au ciupit și am stat în comă 3 luni. Nu exista milimetru pe corpul meu fără rană.”, a declarat Tania Popa, potrivit fanatik.ro.

Când începe „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022

Emisiunea TV „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” revine cu un nou sezon plin de surprize. În acest moment show-ul se află în faza de filmări și nu se cunoaște data difuzării. Moderatori vor fi Adela Popescu și Cabral, iar cei 12 curajoși care s-a aventurat în experiența vieții lor sunt: Cornel Palade, Paul Diaconescu, Giani Kiriță, Alex Bogdan, Cornel Palade, Răzvan Botezatu, Mara Bănică, Anisia Gafton, Tania Popa, Rux și Opulență, Bia Khalifa și Lidia Buble.

„Experiența Sunt celebru, scoate-mă de aici nu este doar pentru cei care intră în concurs, ci și pentru mine. Mă bucur că pot face asta cu Cabral, alături de care am prezentat prima emisiune LIVE din viața mea, în urmă cu… nici nu mai contează câți ani. Îi admir pe cei care vor intra în acest reality show pentru curajul de a-și depăși propria condiție.

Nu este ușor nici măcar să iei decizia asta, dar să fii acolo, în junglă, departe de tot și toate, având curajul să stai față în față cu necunoscutul. Abia aștept să văd care sunt concurenții, la ce provocări vor fi supuși și cum vor depăși fiecare zi din jungla „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, a spus Adela Popescu.