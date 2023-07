Cine este tatăl celui de-al treilea copil al Veronicăi Stegaru? ”Sigur nu este Viorel” Vulpița și fiul ei locuiesc acum într-un centru al DGASPC Vaslui

In articol:

Veronica Stegaru a devenit mamă pentru a treia oară, dar bucuria de a mai avea un copil, i-a fost rapid umbrită de faptul că a fost părăsită de toată lumea.

Nu a vizitat-o nimeni cât a stat cu băiatul în spital și, la externare, nimeni, nici părinții, nici Viorel Stegaru, nu a dorit să o primească în sânul familiei.

Citește și: Vulpița a postat prima imagine cu cel de-al treilea copil! Internauții au fost primii care l-au cunoscut pe bebeluș

Nu se știe al cui este cel de-al treilea copil

Astfel a fost la un pas de a-și pierde bebelușul, după ce Protecția Copilului a deschis un dosar în cazul ei.

În cele din urmă, însă, a decis că este mai bine să ajungă să stea într-un centru al DGASPC Vaslui, acolo unde sunt ocrotite pe o perioadã prelungitã mamele si copiii aflați în situații de risc și unde se poate întări legătura părinte-minor.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Imagini cu Hunter Biden dezbrăcat, într-o audiere la Camera reprezentanților. Ar fi beneficiat de servicii sexuale| VIDEO- stirileprotv.ro

Și odată ajunsă acolo, pentru a i se creiona o situație, ca mai apoi, poate, cineva să o ajute, Veronica Stegaru a vorbit despre tatăl copilului ei.

Citește și: „Ce ai facut Veronicoo?” În ce ipostază s-a filmat Vulpița, după ce a anunțat că e gravidă din nou! Clipurile îndrăznețe s-au viralizat imediat

În fața celor care se ocupă de cazul ei, Vulpița nu a știut să ofere un nume clar în privința celui care ar putea să fie tatăl lui Ștefan.

Cert este, spun oamenii din caz, că nu Viorel este părintele bebelușului, căci despărțirea lor s-ar fi produs cu mult timp în urmă, atunci când el a decis să îi și crească pe primii doi copii singur.

Citeste si: „Aștept să moară de patru ore, dar nu se mai stinge.” Noi detalii ies la iveală în cazul Danei Roba! Daniel Balaciu, discuție halucinantă cu puțin timp înainte să sune la Salvare- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 iulie 2023: Sărbătoare mare azi! Cine a fost Sf. Ilie și ce tradiții este bine să respectăm în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul pentru care Camelia Potec a ținut sarcina ascunsă. Cum a aflat soțul ei că este însărcinată- radioimpuls.ro

Astfel, au mai rămas, conform spuselor proaspetei mamei, două nume, doar că nici în privința acestor bărbați ea nu este sigură care dintre ei ar putea să fie tatăl copilului pe care abia l-a adus pe lume.

Cine este tatăl celui de-al treilea copil al Veronicăi Stegaru [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Vulpița regretă despărțirea de Viorel Stegaru? Ultima postare a tinerei le-a dat de gândit internauților

„Veronica nu știe cu cine a conceput copilul, habar nu are. Nu existã un tată care sã fie indicat de ea si sã se încerce solicitarea acestuia în privința bebelușului. A spus clar cã nu știe cine este. A dat un nume, douã, dar i-am spus că aici nu merge cu ghicitul. Sigur nu este Viorel Stegaru, cãci aceasta nu mai este împreunã cu cel de peste un an de zile. El si părintii lui au în grijă ceilalți doi copii ai Veronicăi. Ea e un suflet necăjit, cum o știe toatã țara. Trebuie ajutată. DGASPC Vaslui i-a propus sã meargã într-un centru, unde sã fie împreunã cu bebelușul, sã stabileascã o legãturã emoționalã cu el, devenind o mamã în adevãratul sens al cuvântului. Într-un târziu a acceptat, dar acum numai ea știe dacã face asta doar pentru că îsi dorește sã fie alături de copil, ca o mamã normalã, sau doar că nu are unde sta, cã au abandonat-o toți în jur”, spun cei care s-au implicat în rezolvarea acestui caz, conform Capital.ro.