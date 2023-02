Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision. Acesta va cânta piesa D.G.T (Off and on)

In articol:

Finala Selecției Naționale Eurovision 2023 a avut loc sâmbătă, 11 februarie, și a fost difuzată de către Televiziunea Română. Românii au fost cei care au ales reprezentantul de anul acesta al României, căci votul le-a aparținut, online sau telefonic.

Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023

Astfel, la Liverpool pleacă Theodor Andrei. Iată cine este acesta.

Theodor Andrei a participat la Selecția Națională Eurovision și a tras bățul norocos: de sâmbătă este reprezentantul României la Eurovision 2023! Băiatul a făcut show pe scenă și a pregătit o melodie „cum nu a mai trimis țara noastră în finala cea mare”, o melodie jumătate în română și jumătate în engleză, intitulată D.G.T (Off and on).

Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023 [Sursa foto: https://www.instagram.com/theodorandreiofficial/]

Theodor are doar 18 ani, este student la Facultatea de Litere din cadrul Universității București și nu este deloc străin de muzică și de această industrie. Mulți îl cunoșteau deja pe tânăr, datorită participării sale la la Vocea României Junior în 2017 și X Factor România în 2020. La prima competiție a ajuns până în semifinală.

Reprezentantul României la Eurovision 2023 este solist, actor și compozitor, cu un palmares de peste 200 de premii în festivaluri de muzică din întreaga lume.

Theodor Andrei a compus peste 100 de melodii, iar despre cea din finală spune că va fi apreciată de publicul străin. „D.G.T (Off and on)” a fost compusă de el, alături de Luca De Mezzo, Mikail Jahed și Luca Udățeanu.

Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023 [Sursa foto: https://www.instagram.com/theodorandreiofficial/]

„Cred că România are nevoie de ceva diferit, ceva altfel, ceva care să fie și catchy, și recognoscibil, și intrigant și am încredere că show-ul pe care l-am pregătit eu îndeplinește calitățile necesare Oamenii caută oameni, oamenii apreciază muzica în măsura în care muzica îi apreciază pe ei. Mi-e mult mai ușor să apreciez un om în momentul în care e vulnerabil, în care este în lumina reflectoarelor și are succes. Oamenii sunt artă. Cred mult în treaba asta în care artistul este aproape de oameni. Mă simt mult mai sincer și eu cu mine, și eu cu ei”, a declarant Theodor Andrei.

Publicul a fost cel care l-a trimis pe Theodor Andrei în edițiile Eurovision din Liverpool, fiind desemnat la finalul serii reprezentantul țării. Tânărul cântăreț a primit nu mai puțin de 5230 de voturi.

Când are loc concursul Eurovision 2023

Ediția de anul trecut a fost una impresionantă, plină de tinere talente și reprezentanți care și-au meritat locul pe scena Eurovision. Ucraina a fost marea câștigătoare în 2022, iar, în mod tradițional, concursul de anul acesta ar fi trebuit organizat în țara câștigătoare, însă contextul militar dintre Ucraina și Rusia nu permite acest lucru. Astfel, Eurovision Song Contest va fi organizat în Marea Britanie anul acesta.

Eurovision 2023 se organizează în Marea Britanie [Sursa foto: https://www.instagram.com/theodorandreiofficial/]

Programul desfășurării concursului este deja anunțat, astfel că reprezentanții țărilor se vor întâlni la Liverpool pe 9, 11 și 13 mai 2023. Prima semifinală va avea loc pe 9 mai, iar finaliștii îi vom afla pe 11 mai. Marele câștigător va fi anunțat pe 13 mai 2023.

La ediția 2023 a Eurovision vor participa 37 de țări. Regiunile care vor fi unite prin sloganul de anul acesta, „United By Music” sunt următoarele: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Latvia, Lituania, Malta, Moldova, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

surse: eurovisionworld.ro, adevarul.ro