Cine este Tudor Chirilă, antrenorul de la Vocea României 2022. „Am privilegiul să mă bucur de atâta emoție care vine de la concurenți, iar eu doar trebuie să stau pe scaun și să fiu expus la această emoție”

Toamna aceasta, Vocea României revine cu un nou sezon, după o pauză de doi ani. Vocea României revine pe micile ecrane cu al zecelea sezon și cu o nouă formulă a antrenorilor.

Cine este Tudor Chirilă, antrenorul de la Vocea României 2022

Printre antrenori, se numără și Tudor Chirilă, fondatorul trupei Vama Veche. Iată mai multe detalii despre Tudor Chirilă!

Tudor Chirilă va face parte și anul acesta din antrenorii “ Vocea României ”, gata să trăiască emoția concurenților și să-i ajute să-și îndeplinească visurile.

Tudor Chirilă, în vârstă de 48 de ani, s-a născut la București, pe 28 mai 1974 și este actor, muzician, compozitor, dar și critic politic.

Tudor Chirilă a fondat trupele Vama Veche și mai apoi Vama. Chirilă s-a remarcat și în lumea cinematografică, jucând în numeroase filme de scurt și lungmetraj și interpretând roluri importante în numeroase spectacole de teatru.

În 2014, Tudor Chirilă a devenit antrenor la Vocea României, alături de Loredana Groza, Smiley și Marius Moga.

Tudor Chirilă face parte din antrenorii de la Vocea României 2022

Tudor Chirilă se numără și anul acesta printre antrenorii de la Vocea României. Show-ul revine pe micile ecrane din toamnă, iar alături de Tudor Chirilă, la Vocea României 2022 vor participa și Irina Rimes, Theo Rose, Smiley și Denis Roabeș, solistul trupei The Motans.

„Mie mi-a fost foarte dor de Vocea României, pentru că mi se pare că este un show de televiziune unde am reușit să îmi găsesc locul. Am privilegiul să mă bucur de atâta emoție care vine de la concurenți, iar eu doar trebuie să stau pe scaun și să fiu expus la această emoție, ceea ce este foarte tare. După care, am posibilitatea să îmi exersez „competențele pedagogice” și să lucrez cu ceea ce eu numesc o echipă, chiar dacă show-ul presupune, de multe ori, adversitate.

Cred că este unul dintre cele mai importante show-uri de televiziune din România și este făcut la un nivel înalt. Îmi este dor de sezoanele trecute, îmi este dor de fiecare atmosferă din fiecare sezon în care am fost în concursul acesta și mă bucur că PRO TV și publicul consideră că sunt o parte mișto din echipa acesta. Iată, sunt și în sezonul acesta de revenire. Dacă este să ne uităm la partea pozitivă din această pauză forțată de pandemie, vedem că s-au adunat mai multe voci bune în toți anii aceștia, poate mulți copii care aveau 14 ani au făcut 16 ani, mulți adolescenți care nu au apucat să intre în momentul acela în show, intră acum. Cred că avem de două ori mai multe voci bune, ceea ce este un câștig pentru noi și pentru public”, a spus Tudor Chirilă.