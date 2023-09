Cine este Tudor Criveanu, bărbatul care apare în noul clip al Alexandrei Stan

In articol:

Cine este Tudor Criveanu

Alexandra Stan și George Pușcaș formează o relație de scurt timp și par mai fericiți decât niciodată.

Cu toate acestea, imediat după meciul România-Kosovo, partidă în care George Pușcaș nu a convins, cântăreața a apărut în ipostaze tandre alături de alt bărbat.

Deși la prima vedere s-ar putea spune că blondina l-a înlocuit imediat pe partenerul său, în realitate lucrurile sunt diferite. Bărbatul din imagini este Tudor Criveanu, fiul designerului Lena Criveanu și nu este vorba despre nicio relație, ci despre o poveste al noului clip al Alexandrei Stan, în care bărbatul joacă un rol.

Piesa "Bine cu puțin rău" este cea mai nouă lansare a Alexandrei Stan. Această melodie aduce în prim-plan tematica iubirilor toxice și necesitatea de a te detașa de ele pentru a găsi fericirea pe care o meriți cu adevărat.

Prin intermediul versurilor și a melodiei, artista transmite un mesaj de sensibilitate și de înțelegere a complexității relațiilor umane, în special a celor care pot avea un impact negativ asupra vieții noastre.

”Lucrurile bune se fac în tihnă.. Știu că a durat ceva mai mult, dar here it is! Noul clip! Piesa asta înseamnă foarte mult pentru mine. Deși o aveam din noiembrie, am decis să o scot acum de la “sertar” pentru că acum mă regăsesc în ea, acum o simt, acum am avut curajul să fac “bine cu puțin rău”.. Să mă rup de el, chiar dacă m-a durut... și acum în sfârșit, îmi este bine. Mulțumesc pentru inspirație, babe”, a scris Alexandra Stan pe Instagram.

Citește și: Alexandra Stan a dezvăluit secretele industriei muzicale la "Invitatul de 12", emisiunea de la Radio Impuls si Kanal D2: “Muzica a devenit un produs consumabil și datorită platformelor"

În urmă cu aproximativ două luni, Alexandra Stan și atacantul naționalei României, George Pușcaș, păreau să fi început o relație romantică.

Cei doi s-au întâlnit la petrecerea de lansare a clinicii de înfrumusețare a lui George Pușcaș din Seria A, iar apariția plină de stil a Alexandrei Stan într-o rochie roz a atras atenția fotbalistului.

În plus, artista a declarat că este pregătită pentru o nouă iubire în viața ei și că își dorește o relație în care să existe înțelegere și armonie.

Citește și: Surpriză! Cu ce bărbat a apărut Alexandra Stan la scurt timp după ce George Pușcaș a jucat cu Kosovo! ”Să mă rup de el, chiar dacă m-a durut”! Totul se petrece în noul clip al artistei

„Mi-aș dori o relație cu o persoană care să mă înțeleagă și să ne înțelegem bine, asta e important”, spunea Alexandra Stan la acea vreme.

George Pușcaș și Alexandra Stan au plecat împreună în vacanță în Mykonos la doar câteva zile după eveniment, însă fotbalistul a preferat să păstreze discreția cu privire la relația lor pe rețelele de social media.

Pe de altă parte, Alexandra Stan nu a avut nicio rezervă în a împărtăși momente din vacanța lor luxoasă din Grecia cu fanii ei. Mai mult decât atât, ea a postat fotografii în care purta tricoul echipei naționale de fotbal a lui George Pușcaș, oferind astfel o confirmare practică a relației lor.

