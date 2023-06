Cine este ultima persoană cu care a vorbit Stephen Pelger?! I-a dat mesaj cu câteva ore înainte să-și ia viața, iar ea nu și-a dat seama ce avea să urmeze

In articol:

Vestea morții lui Stephan Pelger i-a șocat pe toți apropiații săi, care nu se așteptau ca designerul să își pună capăt zilelor. Înainte ca acesta să își ia viața, a vorbit prin mesaje vocale cu asistenta sa, dar nu i-a dat de înțeles că ar vrea să își încheie socotelile cu viața.

Doky Scarlat, asistenta designerului, este acum în stare de șoc și nu își poate explica de ce Stephan ar fi recurs la un asemenea gest.

Stephan Pelger a fost găsit astăzi spânzurat în locuința sa. Deși designerul declarase în urmă cu ceva timp că se luptă cu depresia și nu poate dormi fără somnifere, nimeni nu credea că Stephan se gândea să se sinucidă. Ultima persoană cu care acesta a vorbit a fost chiar asistenta sa, Doky Scarlat, care a mărturisit că nu i s-a părut nimic ciudat în mesajele vocale pe care le-a primit de la Stephan. Cei doi au purtat ultima conversație aseară, în jurul orei 19, iar Doky spune că designerul avea un comportament normal, care nu a dat nimic de bănuit, notează Spynews.ro .

Dana Săvuică nu crede că Stephan Pelger s-ar fi sinucis

La fel ca toți apropiații lui Stephan Pelger, și Dana Săvuică este în stare de șoc după ce a aflat de moartea acestuia. Vedeta a declarat că nu l-ar fi văzut capabil pe designer să recurgă la acest gest necugetat, cunoscându-l drept o persoană foarte veselă și plină de viață.

„Sunt șocată, n-am cuvinte. Eram prieteni. Eu știam că totul era okay. Recent am fost în Bali și am purtat o rochie din colecția lui și l-am tăguit, iar el mi i-a trimis inimioare. Mi-a dat o rochie și la Concertul ABBA, de anul trecut, de la Londra. Ne vizitam, eram prieteni. Nu foarte apropiați, nu mergem la petreceri împreună, dar mergeam la el și îmi alegeam haine. E clar că s-a întâmplat ceva, să așteptăm să vedem ce spun medicii legiști. Eu nu cred că s-ar fi sinucis, nu cred asta. Era plin de viață, avea o efervescență artistică și umană… Și, în general, nu-mi place să fac speculații. Îmi închipui ce este acum în sufletul mamei lui, el o iubea enorm, era extrem de atașat de ea, n-avea cum să se sinucidă, pentru că el trăia și pentru mama lui, care are nevoi speciale și avea grijă de ea, nu știu ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că acum sunt în Grecia, lucrez, mă întorc de-abia marțea viitoare, aș fi vrut să fiu alături de familia lui”, a declarat Dana Savuică, pentru Playtech.