Cine este Usher? Biografie: vârstă, carieră, familie. Artistul va cânta în pauza de la Super Bowl 2024

Biografie Usher: vârstă, carieră, familie. Artistul va cânta în pauza de la Super Bowl 2024. Află totul despre cariera sa de succes.

Cine este Usher

Usher Terry Raymond IV s-a născut pe data de 14 octombrie 1978, în Dallas, Texas. Este unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni americani, din toate timpurile.

Părinții săi, Jonetta Patton și Usher Raymond al III-lea au divorțat când el avea un an, astfel că a crescut în Chattanooga, alături de mama sa și de tatăl vitreg.

Încă din copilărie, artistul a cântat în corul bisericii. La scurt timp, acesta a intrat și într-un grup muzical, iar acest pas a fost un impuls pentru întreaga familie, de a se muta în Atlanta, Georgia, pentru ca Usher să studieze și să performeze ăn domeniul muzical.

A absolvit liceul North Springs, în timp ce își construia cariera muzicală de la zero. A muncit mult, a cântat în diferite locații și la unele evenimente private.

Usher a devenit cunoscut la sfârșitul anilor '90, grație includerii sale pe coloana sonoră a filmului Poetic Justice și mulțumită albumului său de debut, care îi poartă numele.

Usher a format un cuplu cu Rozana „Chilli” Thomas — fosta artistă componentă a formației muzicale TLC, în perioada 2001-2003. 4 ani mai târziu, cântărețul a cerut-o în căsătorie pe Tameka Foster, iar nunta a avut loc după 6 luni.

Primul fiu al cuplului, Usher Raymond al V-lea, s-a născut pe data de 26 noiembrie 2007, iar al doilea, Naviyd Ely Raymond, pe 10 decembrie 2008. În iunie 2009, artistul a anunțat că va divorța de mama fiilor săi.

În septembrie 2015, Usher s-a căsătorit cu o prietenă mai veche, Grace Miguel în timpul unei vacanțe în Cuba. După o perioadă de 3 ani, soția sa a nunțat divorțul.

În 2019, artistul a făcut publică relația pe care o are în prezent cu Jennifer Goicoechea. Cei doi au împreună o fiică, Sovereign și un fiu pe nume Sire Castrello Raymond.

Usher are o carieră impresionantă

Usher este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din întreaga lume. De-a lungul timpului, a lansat numeroase piese celebre, care i-au adus faimă, dar și sume impresionante. Printre albumele sale se numără:

Usher (1994)

My Way (1997)

8701 (2001)

Confessions (2004)

Here I Stand (2008)

Raymond v. Raymond (2010)

Looking 4 Myself (2012)

Hard II Love (2016)

A (cu Zaytoven) (2018).

Solistul deține o casă de discuri, US Records. Primul material discografic lansat sub egida companiei a fost coloana sonoră a filmului In The Mix, unde solistul deține rolul principal.

Începând cu anul 2005 Usher a devenit unul dintre deținătorii echipei de baschet americane Cleveland Cavaliers. De asemenea, interpretul deține și o serie de restaurante și a lansat un grup de parfumuri.

Usher va cânta în pauza de la Super Bowl 2024

Usher va cânta anul viitor în pauza de la Super Bowl. Acesta va lansa un nou album în ziua Super Bowl-ului. Intitulat Coming Home, va fi continuarea lansării sale din 2016 Hard II Love, care a ajuns în top 10 al topurilor albumelor din SUA și Marea Britanie.

Celebrul cântăreț a mai participat la Super Bowl în 2011, ca invitat special în timpul concertului Black Eyed Peas. Super Bowl 2024 va avea loc pe data 11 februarie, pe stadionul Allegiant din Las Vegas.

„Este o onoare unică să bifez în sfârșit o performanță la Super Bowl pe lista mea. Abia aștept să aduc lumii un spectacol diferit de orice altceva au văzut de la mine până acum. Mulțumesc fanilor și tuturor celor care au făcut ca această oportunitate să se întâmple. Ne vedem în curând!”, a declarat artistul.

Surse: ro.wikipedia.org, bbc.com