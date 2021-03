Cine este Valentin de la Mireasa, sezon 3? Concurentul este actor de meserie, iar boala lui nu îl împiedică să-și trăiască viața. „Sunt nevăzător"

In articol:

Valentin Andrieș este actor și vlogger și vine din București. Tânărul are 31 de ani și participă în emisiune alături de mătușa sa, Florența Ioana.

"Mă numesc Valentin și am 31 de ani, sunt din București, ca meserie sunt licențiat în actorie, mai sunt și vlogger și sunt în echipa națională de cățărări.

Iubesc să dansez. Filmul meu preferat este «Parfum de femeie». Dragostea îmi umple toată ființa. Cea mai mare relație a mea a fost cu o actriță. La noi a durat 3 ani. La o femeie îmi place să fie feminină și să-și arate trăsăturile. Vin în casă cu mătușa, mama este asistent medical și nu poate veni cu mine", a spus Valentin Andrieș

Lui Valentin îi place să călătorească și spune că a ajuns cel mai departe în SUA. Mai mult decât atât, acesta susține că, dacă nu era pandemia, acum era în ASIA.

Valentin Andrieș de la Mireasa sezon 3 și mătușa sa[Sursa foto: Captură KANAL D]

Valentin Andrieș de la Mireasa este nevăzător

Valentin Andrieș vede undeva între 2-10%, are dificultăți să vadă pe întuneric și uneori are nevoie de ajutor pentru a face anumite lucruri.

"Am primit un diagnostic teribil, mi s-a spus că risc să rămân complet nevăzător.

Simona Gherghe, emoții mari înainte de noul sezon Mireasa 2021

Am intrat într-o gaură neagră din care nu voiam să ies cu prietenii, să ies din casă. Am învățat să gătesc pe întuneric, să fac orice pe întuneric. De ceva vreme locuiesc singur. Pentru a mă putea deplasa folosesc un baston, însă am și un cațel pentru asistență", a spus Valentin.

Un nou sezon Mireasa a început sâmbătă, 6 martie.

Simona Gherghe este în continuare prezentatoarea emisiunii și se declară extrem de curioasă în legătură cu noii concurenți din sezonul 3 Mireasa

„După mai bine de 5 luni petrecute în Casa Mireasa, credeam că în cele câteva zile libere dintre sezoane mă voi deconecta total. Ei bine, m-am înşelat! Mi-au lipsit concurenţii, m-am gândit cum a fost pentru ei revederea cu cei dragi, cum vor continua poveştile lor în afara platoului şi sunt foarte curioasă să-i cunosc pe cei care vor intra în Casă în căutarea iubirii, în cel de-al treilea sezon al emisiunii. Vă invit să îi cunoaşteţi în gala de sâmbăta aceasta, de la ora 13:45, de la Antena 1 şi să ne spuneţi părerile cu privire la ei şi la deciziile pe care le vor lua, pe conturile de social media ale emisiunii!', a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

„Fiecare concurent a simţit diferit gustul iubirii în casa Mireasa. Pentru unii însă a fost unul extrem de dulce. Sunt foarte curioasă cum va fi gustul iubirii pentru noii concurenţi!', a mai spus prezentatoarea TV.

La Mireasa sezon 3, 8 fete şi 6 băieţi, însoţiţi de cele mai apropiate persoane din vieţile lor, au pornit în aventura vieții lor. Concurenții din acest sezon au vârste cuprinse între 23 şi 33 de ani, însă sunt dornici sã îşi găsească sufletul pereche, sălupte pentru a-l cuceri şi să câştige marele premiu – 40.000 de Euro.