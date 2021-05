Cine este Valentina Ioniță de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9. Concurenta face parte din echipa mov a lui chef Cătălin Scărlătescu

In articol:

Valentina Ioniță, în vârstă de 38 de ani, este din București şi are la activ numeroase călătorii pe vase de croazieră.

Cine este Valentina Ioniță de la Chefi la cuțite 2021

Concurenta l-a convins pe Cătălin Scărlătescu că merită un loc în echipa lui.

Valentina Ioniță a venit la Chefi la cuțite încurajată de iubitul ei, care îi laudă mâncarea cu orice ocazie. Concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu s-a descris ca fiind un freelancer pasionat de bucătărie și participă la consursul culinar de la Antena 1 pentru a-și testa calitățile de bucătar.

Citeste si: Cine este Florin Revesz de la Chefi la cuțite 2021. Concurentul a intrat în echipa lui Cătălin Scărlătescu

Românca a călătorit pe vapor, unde a cunoscut iubirea, dar și multe dezamăgiri. „Am terminat facultatea de comunicare și relații publice, cu dorința de-a lucra în publicitate și mass media. Trebuia să îmi iau un job în acea perioadă, așa că m-am angajat la un casino. Colegii mei au început să plece pe vase de croazieră și mi-am dorit și eu să plec. Pe vapor viața este extraordinară, mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că am reușit să ajung în locuri în care nu aș fi putut să ajung. Am reușit să cunosc oameni și culturi pe care nu aș fi reușit să le cunosc vreodată. Și am fost și într-un restaurant din Bora Bora unde a fost Leondardo Di Caprio”, a dezvăluit concurenta.

Citeste si: Cine este Ciprian Antone de la Chefi la cuțite 2021. Cu ce se ocupă concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Valentina Ioniță de la Chefi la cuțite are o poveste de viață impresionantă

Valentina Ioniță a povestit în audiții cum l-a cunoscut pe iubitul ei și prin ce aventuri a trecut în ultimii ani. Ea a spus că a fost jefuită și a avut mai multe relații eșuate. „ Am fost dealer în casino, apoi am plecat pe vase de croazieră, unde am stat patru ani de zile. A fost foarte mișto. După care am renunțat, mi-am dat demisia și am venit în țară. Apoi am decis să plec în Bahrein, unde stătea sora mea. Am mers în vacanță, să văd cum este. M-am căsătorit între timp cu tipul cu care am fost pe vapor, ne-am căsătorit și după trei luni am divorțat. Mi-am găsit de lucru acolo, la un spa, am fost make up artist.

Venea toată familia regală din Bahrein acolo, ajunsesem să mergem și la nunțile lor, să machiem oameni din familia regală(...). În acest salon lucra și un libanez de care m-am îndrăgostit. A zis să ne mutăm în Liban, de acolo a venit jihadul. Maică-sa nu mă plăcea, a făcut tot posibilul să plec. Nu am mai vrut să stau cu ei în casă, m-am mutat la o prietenă. M-am despărțit de libanez. Într-o seară stăteam și mă uitam la film și au intrat trei domni în casă și la un moment dat au scos o pușcă și m-au jefuit. Mi-au luat laptop, pașaport, am rămas fără nimic.

Citeste si: Cine este Luca Pintea de la Chefi la Cuțite 2021. Concurentul din echipa lui Cătălin Scărlătescu a făcut închisoare

M-am dus, am făcut pașaport de o zi, în 2010 am ajuns în România și apoi am plecat pe vapoare iar, încă vreo cinci ani. Între timp, sora a plecat în Qatar, am mers și acolo în vacanță. M-am îndrăgostit pe vapor de un român și am mers cu el în Qatar. Relația a eșuat. Am venit în România, am stat doi ani singură. M-am mutat din Băneasa în Pipera și l-am cunoscut pe vecinul, de care m-am îndrăgostit. Acum trăim fiecare în apartamentul lui și ne întâlnim pe hol, gătim la el, ne uităm la filme. Dacă avem chef dormim la el, dacă nu, fiecare are apartamentul lui”, a povestit concurenta.

Citeste si: Chefi la cuţite 2021. Cine sunt concurenţii din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 9

Valentina Ioniță la Chefi la cuțite

Valentina Ioniță a intrat în echipa lui Cătălin Scărlătescu

În audițiile sezonul 9 Chefi la cuțite, Valentina Ioniță a decis să pregătească o mâncare descoperită în Bahrein, orez biryani cu butter shrimp. Chefii au fost impresionați de multitudinea de condimente orientale din mâncare și i-au dat concurentei trei cuțite.

În bootcamp, Valentina Ioniță a reușit să facă față cu brio provocărilor și l-a convins pe chef Cătălin Scărlătescu de aptitudinile sale. Juratul i-a oferit tunica mov și un loc onorant în echipa sa.

Echipa lui Cătălin Scărlătescu