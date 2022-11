Cine este Vasile Muraru din serialul „Lia”. Cum și-a început marele actor cariera. „Dimineața dădeam cu cârpa și făceam sectoarele, iar seara luam aplauzele la teatru"

In articol:

Cine este Vasile Muraru din serialul „Lia”. Află totul despre unul dintre cei mai iubiți actori ai României! Vezi cum și-a început Vasile Muraru cariera în actorie și prin ce greutăți a fost nevoit să treacă pentru a ajunge unde este astăzi.

Cine este Vasile Muraru din serialul „Lia”

Vasile Muraru s-a născut pe 14 noiembrie 1956 în satul Doina, comuna Girov, județul Neamț, România. Actorul s-a remarcat, de-a lungul carierei, prin roluri de excepție în producții precum De ce trag clopotele, Mitică?”, “Un cuib de viespi” sau “Liceenii în alertă”, dar și ''Cea mai fericită fată din lume''.

Citește și: Cine sunt actorii din serialul LIA, sezonul 1? Vezi distribuţia completă

În prezent, Vasile Muraru face parte din distribuția serialului „Lia”, unde va juca alături de alte nume mari precum Horațiu Mălăele, Rodica Popescu Bitănescu, Constantin Cotimanis și Alexandru Papadopol.

Producția „Lia” este un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Noul serial este o adaptare după producția turcească Asla Vazgeçmem/ Never let go.

Cine este Vasile Muraru din serialul „Lia” [Sursa foto: Facebook]

Cum și-a început Vasile Muraru cariera în actorie

Pentru a ajunge unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori ai României, Vasile Muraru a fost nevoit să facă multe sacrificii. Actorul a povestit cum și-a început cariera cu roluri mici, la Teatrul de la Bacău, unde dimineața era nevoit să șteargă podelele, iar seara să fie pe scenă.

Citeste si: Logodnica lui lui Culiță Sterp, veste emoționantă: „Abia aștept să ne cunoaștem”- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Citește și: ”Trebuie să mai treci cu vederea, inclusiv infidelitatea” Elena Merișoreanu, adevărul din spatele unei căsnicii de aproape 50 de ani. Ce sacrificii a făcut folclorista, în numele iubirii

„Imitam toți actorii, deja de acum aveam și noi televizor și puteam să-i văd și așa ajunsesem un fel de vedetuță acolo. M-a luat Dinu Manolache și m-a dus la Școala Populară la Piatra unde Constantin Cojocaru a zis că el are clasă și nu mai are loc, iar Alexandru Lazăr- un mare om de teatru; cred că avea copii la el la clasă mai buni ca la facultate- m-a ținut pe lângă el, m-a băgat și în spectacole să fac figurație, în debutul lui Purcărete cu Romeo și Julieta. Și a început să mă pregătească.

Am terminat liceul și am venit la București să dau la facultate. Prima dată m-a întrebat cum mă numesc și am spus o strofă. Mi-au mulțumit și m-au trimis acasă. M-am întors acasă, am făcut armata și am jucat pe la Teatrul din Bacău. Jucam la Bacău și făceam armata: dimineața dădeam cu cârpa și făceam sectoarele, iar seara luam aplauzele la teatru.”, a povestit Vasile Muraru pentru life.ro.

Cine este Vasile Muraru din serialul „Lia” [Sursa foto: Facebook]

Ce actori vor juca în serialul „Lia”

Persoanjul principal al serialului „Lia” este Lia Călin, interpretată de Ana Bodea, care își face debutul în lumea cinematografiei cu acest rol. Alături de ea, personaje principale sunt și Ștefan Floroaica și Ioana Blaj.

Pe lista actorilor din serialul „Lia” se numără și nume mari ale teatrului și filmului românești, precum Alexandru Papadopol, Horațiu Mălăele, Rodica Popescu Bitănescu și Doinița Oancea.

Iată lista completă cu actorii care vor juca în serialul „Lia”!

Ana Bodea- Lia Călin

Ștefan Floroaica- Petru Vornicu

Ioana Blaj- Alice Vornicu

Constantin Cotimanis- Marcel

Carmen Ionescu- Maria

Alexandru Repan- Emil Vornicu

Dorina Lazăr- Nuța Vornicu

Vasile Muraru- Ion

Cristina Deleanu- Tasia

Ioana Flora- Betty

Dana Dogaru- Silvia

Alexandru Bindea- Traian Vornicu

Ilinca Goia- Nina Vornicu

Tina Duceac- Ema

Andrei Voicu- Robi

Doinița Oancea- Gabi

Alexandru Ion- Pavel

Oana Zara- Dana Pescaru

Valeriu Ilișie- Sorin Pescaru

Bogdan Talașman- Tică

Elena Mogîldea- Toni

Roxana Văduva- Moni

Mihai Mitițescu- Rică

Horațiu Mălăele- Petrică

Kira Hagi-Mira

Vlad Gherman-Andi

Dan Condurache- Vergilică

Alexandru Papadopol

Rodica Popescu Bitănescu- Angela

La Kanal D, puteți urmări de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-16:30, dar și în weekend, între orele 16:00-19:00, "Casa Iubirii", alături de Andreea Mantea. Miercurea, Kanal D difuzează cel mai bun show de cultură generală, "Tu urmezi!", unde îl puteți vedea pe carismaticul Dan Negru. În weekend, telespectatorii se pot bucura de "Theo Show", de la ora 10:00, dar și de impresionantul show de interviuri, "40 de întrebări cu Denise Rifai", duminică, de la ora 22:00.

sursă: life.ro