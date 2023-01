Cine este Vasile Muraru? Vezi cum și-a început marele actor cariera: „Dimineața dădeam cu cârpa și făceam sectoarele, iar seara luam aplauzele la teatru"

In articol:

Cine este Vasile Muraru. Află totul despre unul dintre cei mai iubiți actori ai României! Vezi cum și-a început Vasile Muraru cariera în actorie și prin ce greutăți a fost nevoit să treacă pentru a ajunge unde este astăzi.

Vasile Muraru s-a născut pe 14 noiembrie 1956 în satul Doina, comuna Girov, județul Neamț, România. Actorul s-a remarcat, de-a lungul carierei, prin roluri de excepție în producții precum De ce trag clopotele, Mitică?”, “Un cuib de viespi” sau “Liceenii în alertă”, dar și ''Cea mai fericită fată din lume''.

Cum și-a început Vasile Muraru cariera în actorie

Pentru a ajunge unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori ai României, Vasile Muraru a fost nevoit să facă multe sacrificii. Actorul a povestit cum și-a început cariera cu roluri mici, la Teatrul de la Bacău, unde dimineața era nevoit să șteargă podelele, iar seara să fie pe scenă.

„Imitam toți actorii, deja de acum aveam și noi televizor și puteam să-i văd și așa ajunsesem un fel de vedetuță acolo. M-a luat Dinu Manolache și m-a dus la Școala Populară la Piatra unde Constantin Cojocaru a zis că el are clasă și nu mai are loc, iar Alexandru Lazăr- un mare om de teatru; cred că avea copii la el la clasă mai buni ca la facultate- m-a ținut pe lângă el, m-a băgat și în spectacole să fac figurație, în debutul lui Purcărete cu Romeo și Julieta. Și a început să mă pregătească.

Am terminat liceul și am venit la București să dau la facultate. Prima dată m-a întrebat cum mă numesc și am spus o strofă. Mi-au mulțumit și m-au trimis acasă. M-am întors acasă, am făcut armata și am jucat pe la Teatrul din Bacău. Jucam la Bacău și făceam armata: dimineața dădeam cu cârpa și făceam sectoarele, iar seara luam aplauzele la teatru.”, a povestit Vasile Muraru pentru life.ro.

