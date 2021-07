Cine este Victor Diaconu, fiul lui Mircea Diaconu

Mircea Diaconu [Sursa foto: MediaFax Foto] 14:42, iul 27, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Victor Diaconu, fiul marelui actor Mircea Diaconu și frumoasei actrițe Diana lupescu, a urmat calea actoriei. Aceasta a dat dovadă de un copil model, atunci când și-a susținut tatăl în alegerile parlamentare.

Cine este Victor Diaconu, fiul marelui actor Mircea Diaconu

Victor Diaconu, în vârstă de 29 de ani, a urmat pașii părinților și a absolvit Liceul de arte plastice „Nicolae Tonitza”, urmată de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”,

secţia scenografie.

Citeste si: Cine este Diana Lupescu, soția lui Mircea Diaconu

Acesta este caracterizat de tatăl său, Mircea Diaconu, ca un copil sensibil, înzestrat cu un talent foarte mare, motiv pentru care a ales aceeaşi carieră ca a părinților

"Victor deseneaza foarte frumos, picteaza, face si grafica pe computer, e sensibil si are talent", a spus îndrăgitul actor despre băiatul său.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Deși aceasta a crescut și este un bărbat în toată firea, nu a uitat unde a crescut, iar de fiecare data când are timp, aceasta merge în locurile copilăriei, în comuna Vlădești, din județul Argeș, locul unde s-a născut celebrul actor, Mircea Diaconu.

În momentul în care Mircea Diaconu a candidat pentru Presedenția României din 2019, Victor Diaconu a fost lângă tatăl său și i-a oferit toată susținerea în campania victorioasă pentru alegerile europarlamentare.

Victor Diaconu, fiul actorului Mircea Diaconu[Sursa foto: Facebook]

Mircea Diaconu și Diana Lupescu s-au cunoscut în vara anului 1980, la Costinești, în timp ce celebrul actor se afla la Festivalul de Film. A fost dragoste la prima vedere, iar după prima întâlnire cei doi s-au revăzut în toamnă aceluiași an.

Cu ajutorul unei prietene a Dianei Lupescu, Mircea Diaconu i-a aflat numărul de telefon, și astfel a chemat-o la o cafea, o ocazie pe care celebrul actor nu a ratat-o de a o cere în căsătorie. Aceasta a acceptat fără ezitare, iar în octombrie s-au căsătorit într-o comună din Argeș, petrecând luna de miere la Sinaia, unde au închiriat o cabană.

„Fără să am un plan, din nou, am întrebat-o dacă aș cere-o în cașatorie ce mi-ar zice. După 2, 3 secunde mi-a spus că ar fi de acord. Seara am plecat cu avionul, am băut cafeaua iar… de atunci încoace, bem mereu cafeaua împreună.

Și am mai întrebat-o o dată și am stabilit că peste o lună ne căsătorim. Noi ne-am ținut de mână pentru prima dată după ce ne-am căsătorit”, a povestit Mircea Diaconu.

Citeste si: Mircea Diaconu și soția sa, Diana Lupescu, o poveste de dragoste ca în filme: „Ne-am ținut de mână pentru prima dată după ce ne-am căsătorit.”

Cei doi actori mai au o fată pe nume Ana, care a studiat ”Științe și comunicare” și a fost reporter de știri. Deși nu a ales drumul actoriei, a jucat în filmul „Poveștile Alexandrei” alături de tatăl ei, la vârsta de nouă ani.