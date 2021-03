In articol:

Cine este Victor Răcariu de la Şef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere de succes deține antreprenorul care se va deghiza în propria lui companie.

Cine este Victor Răcariu de la Şef sub acoperire 2021

Victor Răcariu are 32 de ani şi este director general Glovo România şi Europa Centrală şi de Est. Glovo este unul dintre cele mai cunoscute servicii de curierat la cerere, fiind o platformă de livrare rapidă lansată în Barcelona în 2015 şi extinsă în peste 23 de ţări, prezentă în 33 de oraşe din România, compania a avut tranzacţii de peste 150 de milioane de euro şi este condusă încă de la înfiinţare de Victor Răcariu.

Citeste si: Cine este Laurenţiu Ilie de la Șef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere de succes deține antreprenorul

"Lucrez în Glovo de doi ani jumate de când am deschis în România, am fost primul angajat. În mai 2018 am deschis în Bucureşti. Glovo este o aplicaţie în care poţi să comanzi mâncare, supermarket, poţi să trimiţi cadouri prin oraş sau să comanzi cadouri. De la lansare şi până acum, piaţa a crescut cam de 10 ori. E singura industrie care a schimbat felul în care oamenii consumă un produs. Potenţialul firmei este de 10 ori mai mare decât în momentul ăsta. Cam tot ce se întâmplă în România este controlat de echipa mea. În general mă aştept la perfecţiune în momentul în care cineva lucrează, să fie extrem de implicat. Dacă vrei să lucrezi aici, trebuie să crezi că este jobul vieţii tale", a spus Victor Răcariu.

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

Victor Răcariu de la Şef sub acoperire 2021[Sursa foto: Captură TV]

Victor Răcariu, de la studii militare la platforma de livrare

Victor Răcariu a păstrat tradiţia de familie şi a urmat cursurile unei academii militare. Însă, după ce a absolvit facultatea, a realizat că nu doreşte să îmbrăţişeze o carieră militară şi s-a reorientat profesional.

"Am urmat cursurile Academiei Tehnice Militare şi în momentul respectiv m-am văzut lucrând într-un sistem militarizat. S-a tras din familie, tata fiind militar, mama în poliţie, iar fratele meu a făcut aceeaşi facultate, devenise un fel de tradiţie. În momentul în care am terminat cei patru ani mi-am dat seama că nu e pentru mine şi mi-am continuat cariera în altă parte. Sunt cu cineva de doi ani jumate, o dată cu Glovo, cumva. Mai nou m-am apucat de golf, mi se pare un sport foarte fain", a mai spus şeful sub acoperire.

Citeste si: Cine este Mihaela Cucu de la Șef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere deține alături de soţul său

Victor Răcariu de la Şef sub acoperire 2021[Sursa foto: Captură TV]

Victor Răcariu la Şef sub acoperire

Victor Răcariu va intra sub acoperire sub numele de Radu Dragomir, fost vânzător la o librărie care s-a închis din cauza pandemiei.

"Vreau să intru sub acoperire fiindcă vânzările au crescut foarte mult anul ăsta, impactul pe care îl avem în societate este unul foarte mare, restaurantele se aşteaptă ca noi să lucrăm într-un anumit mod şi clienţii se aşteaptă să primească comenzile foarte repede şi într-o calitate bună. Pentru asta trebuie să văd ce se întâmplă din toate punctele de vedere, noi fiind doar o platformă tehnologică care încearcă să pună toate lucrurile la punct", a mai spus Victor Răcariu.