Cine este Victorina Matveev de la Chefi la cuțite 2021. Concurenta din echipa lui Sorin Bontea este polițistă

In articol:

Victorina Matveev, în vârstă de 37 de ani, este de meserie polițistă, însă are o pasiune mare pentru patiserie și cofetărie. Concurenta a primit tunica verde din partea lui Sorin Bontea și are oportunitatea de a lupta pentru Marele Premiu în sezonul 9 Chefi la cuțite.

Cine este Victorina Matveev de la Chefi la cuțite 2021

Concurenta din echipa lui Sorin Bontea are origini rusești și este căsătorită cu un român. Cei doi au împreună doi copii și locuiesc în Satu Mare. Deși este ofițer, Victorina Matveev este îndrăgostită de bucătărie, iar în timpul liber, aceasta se ocupă de mica sa afacere cu deserturi.

Citeste si: Cine este Francisco Jose Garcia Lopez de la Chefi la cuțite 2021. Spaniolul este în echipa lui Sorin Bontea

În audițiile sezonului 9 Chefi la cuțite, moldoveanca a dezvăluit că vrea să facă cunoscut satul în care s-a măritat, Gherța Mică, un loc special, unde tradițiile se mai păstrează și astăzi. Ea a pregătit atunci pentru cei trei chefi o rețetă specială de rulouri în formă de copac și un desert cu mere, pentru care a luat trei cuțite.

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

După ce a făcut o figură frumoasă în bootcamp, Sorin Bontea i-a oferit tunica verde și un loc în echipa sa. Victorina Matveev luptă pentru Marele Premiu și pentru titlul de cel mai bun bucătar din România.

Victorina Matveev, polițista cu viață de film de la Chefi la cuțite 2021

Concurenta a trecut prin experiențe traumatizante de-a lungul vieții, care însă au făcut-o mai puternică. Victorina Matveev a povestit cum a ajuns să muncească în străinătate la negru și cum a parcurs pe jos drumul din Croația până în Italia.

„Am finalizat academia de poliție în Republica Moldova. Tata e rus, mama e din Republica Moldova și eu sunt căsătorită cu un român pe care l-am cunoscut în Italia. Șapte ani am lucrat în Veneția, în patiserie, am avut șansa să văd lume faimoasă ca Brad Pitt și Angelina Jolie.

Cine e Paul Vasile de la Chefi la cuțite 2021, cuțitul de aur din echipa lui chef Sorin Bontea. „Trebuie să-mi urmez acest vis!”

M-am apucat de muncă atunci când l-am pierdut pe tata și eu trebuia să îmi plătesc studiile și să am grijă de mama. Am ajuns în străinătate la negru, pe jos, am mai făcut o dată armata. Am mers din Croația până în Italia pe jos, în două săptămâni am ajuns. Drumul în Italia a fost ca o a doua armată”, a dezvăluit concurenta.