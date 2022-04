Cine este viitorul soț al Monicăi Bîrlădeanu? Cei doi fac ultimele pregătiri de nuntă: „L-am găsit pe bărbatul vieții mele”

In articol:

Monica Bîrlădeanu se mărită peste doar câteva luni. Norocosul este Lucian Popa, medic chirurg stabilit în Iași, iar nașii vor fi Tudorel și Elena Toader. Cei doi sunt fericiți și împliniți unul alături de celălalt, iar pe data de 1 iunie 2022 își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu.

Monica Bîrlădeanu și Lucian Popa s-au cunoscut în mod accicental la o petrecere într-un club, moment în care între cei doi s-a aprins o scântăeie. Seara a decurs cum nu se poate mai bine pentru amândoi, finalizându-se cu o plibare adolescentină prin parc. Medicul Chirurg Lucian Popa a povestind cum, din simplă întâmplare, a ajuns să intre în discuție cu Monica Bârlădeanu din cauza unei sticle de șampanii.

„Eu cu Moni ne-am cunoscut dintr-o greșeală… Eram la un club și tocmai comandasem o șampanie. Ospătarul a fost cam neîndemânatic, iar când a desfăcut dopul, a căzut pe masa alăturată, unde era Moni. Am mers și mi-am cerut scuze și am invitat-o să stea alături de mine. Bineînțeles că o știam, dar nu am avut niciodată ocazia să vorbim. Vă dați seama că Dumnezeu a vrut să fie așa, mai ales că eram ambii la Iași. Am băut câteva pahare și după…, am mers să mai povestim. Ne-am plimbat prin parcul Copou. Ce să mai, a fost ca între studenți, totul…”, a spus dr. Lucian Popa.

Monica Bîrlădeanu și Lucian Popa se vor căsători în Italia

Monica Bîrlădeanu este o femeie fericită și împlinită acum. Simte că Lucian Popa este bărbatul vieții sale și este pregătită să trăiască alături de el de acum înainte.

Nunta va avea loc în Florența, Italia, acolo unde medicul are foarte mulți prieteni.

„Am decis să rămânem împreună, să ne unim destinele. Totul se va întâmpla la ”Art Hotel Villa Agape”, în Florența, Italia, iar nași vor fi Tudorel și Elena Toader. Pot să spun că l-am găsit pe bărbatul vieții mele. Am avut multe decepții în dragoste… Pe Lucian îl știam din vedere..

Nu prea pot să vorbesc, că sunt la probă, la rochie. Am ales un designer român pentru rochie. Pentru mine, ziua nunții trebuie să fie ceva special. Și eu, și Lucian iubim Italia și de aceea am ales ca nunta să aibă loc la Florența. Lucian este îndrăgostit de Florența și are acolo mulți prieteni medici. Totul va fi de vis, așa cum ne-am dorit”, a spus Monica Bîrlădeanu.

În ciuda faptului că cei doi îndrăgostiți au ales să facă nunta în Italia, petrecerea va avea importante influențe românești. Din meniu nu vor lipsi preparatele tradițional românești, însă și multe alte surprize.

La marele eveniment vor fi prezenți Cătălin Măruță, care vaprezenta petrecerea, dar și artiști precum Loredana, Andra, Ștefan Bănică și mulți alți interpreți de muzică populară.

„Vor mai fi surprize, dar niciodată nu se știe ce se va întâmpla”, a mai spus dr. Lucian Popa. Imediat după nuntă, Lucian și Monica vor pleca în luna de miere.

Tudorel Tudor, mesaj special pentru finii lui

„La ceas festiv vreau să transmit salutări călduroase celor doi tineri, dacă le putem spune așa, iar ca părinte spiritual vreau să îi asigur de tot sprijinul meu. Mă cunosc de mulți ani cu Lucian, dar o știu și pe Monica. Ea a terminat Facultatea de Drept la Iași. Este un om deosebit și atunci când mi-a spus că vrea sa-i fiu naș, nu am refuzat”, a adăugat Tudorel Toader, rectorul Universității Al.I. Cuza Iași.