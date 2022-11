Cine este Vlad Gherman din serialul „Lia”. Tânărul și-a început cariera ca membru în trupa LaLa Band

In articol:

Cine este Vlad Gherman din serialul „Lia”. Cunoscut din celebrul serial „Pariu cu Viața”, Vlad Gherman se numără printre actorii care fac parte din distribuția producției „Lia”.

Cine este Vlad Gherman din serialul „Lia”

Vlad Gherman, în vârstă de 29 de ani, s-a născut pe 16 februarie 1993, în București. Tânărul a urmat profilul matematică-informatică la Școala Centrală din Capitală, mai apoi absolvind U.N.A.T.C.

Cunoscut pentru rolul său în „Pariu cu Viața”, serialul cu care și-a început cariera de actor, Vlad Gherman a fost și membru-fondator al trupei Lala Band. După rolul interpretat în „Pariu cu Viața”, Vlad a ajuns să joace în mai multe producții celebre românești, precum Fructul Oprit, Sacrificiul și Adela.

În prezent, Vlad Gherman face parte din distribuția unui nou serial românesc, numit „Lia”, unde îl interpretează pe Andi fratele mai mic al lui Alice (Ioana Blaj).

Producția „Lia” este un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Noul serial este o adaptare după producția turcească Asla Vazgeçmem/ Never let go.

Ce înseamnă pentru Vlad Gherman rolul în serialul „Lia”

Pregătit de provocarea de a lua parte la serialul „Lia”, Vlad Gherman a mărturisit că rolul său în noua producție este un adevărat pariu pe care l-a pus cu propria persoană.

„Proiectul Lia înseamnă un nou pariu pentru mine. Un pariu pe care îl pun la începuturile noi pe care le trăiesc pe plan profesional. Înseamnă o lume nouă, un personaj nou şi provocări noi. Nu vreau să dau prea multe din casă despre Andi, dar ce vă pot spune este că e un personaj care mă provoacă.

Deşi golan, Andi este un tip inteligent, care ştie exact ce vrea să obţină şi care se luptă pentru acel ceva până va reuşi să pună mâna pe acel lucru. Andi îşi iubeşte enorm sora, pe Alice, şi o va proteja indiferent dacă asta va însemna să destrame prietenii sau relaţii. V-am făcut curioşi? Abia aştept să vedeţi ce vă pregătim!”, a dezvăluit Vlad Gherman, potrivit a1.ro.

sursă: a1.ro