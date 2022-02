Cine este Vlad Tănasie de la „Chefi fără limite”, concurentul din echipa lui chef Florin Dumitrescu

In articol:

Vlad Tănasie face parte din echipa albastră la Chefi fără limite 2022. „Luni, 21 februarie, începe marea provocare, Chefi fără limite!”, a scris concurentul pe rețelele de socializare.

Vlad Tănasie Chefi fără limite [Sursa foto: Instagram Vlad Tănasie]

Cine este Vlad Tănasie, membrul echipei lui Florin Dumitrescu

Vlad este un bucătar pasionat de bucătăria asiatică, specializat pe gătitul de sushi. El este în prezent proprietarul unui restaurant cu specific japonez. Experiența sa într-ale gătitului și, de asemenea, cea de antreprenor îl vor ajuta cu siguranță în parcursul său în emisiune.

Tânărul locuiește la momentul actual în Cluj-Napoca și a absolvit Facultatea de Finanțe-Bănci din Timișoara, dar a ales să-și urmeze pasiunea pentru gătit și să-și deschidă un restaurant.

Vlad Tănasie este cunoscut de public încă din anul 2021, de când a apărut într-un reportaj realizat de Observator unde a vorbit despre experiența sa de „Sushi Chef” și despre preferințele românilor pentru acest preparat. Concurentul a vorbit despre parcursul ascendant al restaurantului său în pandemie: „Aveam un plan de afaceri pe următorii 2-3 ani, dar se pare că în șase luni

ne-am atins cotele pe care ni le-am propus și de acum încolo gândim că totul va crește, se va mări. Să zicem ca a explodat în 2020…”, conform observatornews.ro.

De asemenea, Vlad nu este pasionat doar de gătit, ci și de călătorii. Concurentul se arată pe rețelele de socializare un împătimit al călătoriilor, fie că sunt la munte sau la mare.

Vlad Tănasie în vacanță la munte [Sursa foto: Instagram Vlad Tănasie]

Când începe emisiunea Chefi fără limite

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format de emisiune culinară, îmbinată cu aventură, ce va avea premiera luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1.

Un nou show culinar intitulat „Chefi fără limite” va debuta luni, pe 21 februarie, la Antena 1.

Show-ul îi are drept protagoniști pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și promite să aducă în fața telespectatorilor aventurile celor trei chefi deja bine cunoscuți de către public.

Emisiunea este filmată în Grecia și va fi prezentată de Irina Fodor. Chefi fără limite va îmbina bucătăria, aventura și călătoriile într-o luptă între cele trei echipe reprezentate de cei trei chefi. Florin Dumitrescu va coordona echipa albastră, Sorin Bontea va avea echipa verde, iar Cătălin Scărlătescu pe cea mov.

Concurenții vor fi nevoiți pe parcursul emisiunii să-și depășească limitele și să-și procure singuri ingredientele și ustensilele pentru gătit.

Emisiunea are scopul de a-i scoate din zona de confort atât pe concurenți, cât și pe chefi. Ei au avut de îndeplinit diverse misiuni pentru a-și procura cele necesare pentru gătit, iar înfruntările dintre echipe au avut loc în cele mai spectaculoase locații ale insulelor grecești:

„Schimbăm insule dintr-o parte în alta, se schimbă tradiția. Fiecare insulă are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm mereu la felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici”, a mărturisit chef Sorin Bontea pentru a1.ro

Surse: a1.ro, observatornews.ro

Sursă foto: Instagram Vlad Tănasie