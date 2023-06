In articol:

Cine este Xonia. Află totul despre una dintre cele mai admirate artiste din România. În 2010, Xonia a semnat primult contract cu o casă de discuri de la noi din țară.

Cine este Xonia

Xonia s-a născut pe 25 iunie 1989 în Melbourne, Australia. Numele său real este Loredana Sachelaru și este o cunoscută artistă din România. Numele de scenă, Xonia, este inspirat de un personaj din jocuri video.

„Numele meu a venit de la jocul Mortal Kombat. Mi-a plăcut foarte mult caracterul Sonja din joc, încât am zis că așa mă văd pe scenă. Am schimbat cum se pronunță și cum se scrie numele în ceva unic: Xonia…

Până să mă lansez în industria muzicală ca artist, am mers oriunde cu numele meu de naștere: Loredana Sachelaru. Așa am mers la Callatis, la emisiuni cum ar fi Atenție, se cântă, prezentată de Horia Moculescu și Alexandra Velniciuc, sau emisiunea Sare și Piper cu Stela Popescu și Alexandru Arșinel.

La fel, cu numele meu, am fost concurentă la Cerbul de Aur, unde am reprezentat Australia și am ajuns în finală”, a povestit Xonia.

La vârsta de 7 ani, Xonia a început cursurile de balet la The Australian Ballet School, unde a avut ocazia să participe la mai multe specatcole în Victoria, Tasmania și New South Wales. De asemenea, aceasta a urmat și un curs specializat de actorie, la o școală celebră și a avut cîteva apariții cinematografice și roluri în reclame TV și campanii.

În 2008, Xonia a ales să urmeze cursurile școlii Hollywood Pop Academy din Los Angeles, pentru a se perfecționa în domeniul muzicii.

Fiind pasionată de dans și muzică, Xonia a știut că trebuie să muncească de mică pentru a deveni cunoscută. În prezent, Xonia nu este într-o relație și nu are copii.

Cine este Xonia Biografie vârstă, studii, carieră, relație. Află totul despre debutul său în lumea muzicii [Sursa foto: Instagram Xonia]

Xonia și cariera ei muzicală

Xonia, celebra cântăreață internațională, a intrat în lumea muzicii de la 8 ani, iar la vârsta de 14 ani a semnat primul său contract cu o casă de discuri.

A lucrat intens în studioul de înregistrări și a colaborat cu nume grele ale industriei muzicale internaționale, precum Martin Jenkins (VHJ Music), Rob David (Kylie Minogue – “Can’t get you outta my head), BRian Rawling (Cher, Danni Minogue), Doug Brady (Olivia Newton John, Doug Brady), Kevin Colbert (Paulina Rubio – “Casanova”, Brian Canham (Psuedo Echo – “Funky Town”).

În 2009, Xonia a decis să se lanseze în industria muzicală din România și a semnat primul contract cu o casă de discuri. În următorul an, artista a lansat videoclipul piesei „Take the Lead”, compusă împreunp cu Mihai Ogășanu.

În același an Xonia a lansat piesa, „My beautiful one”, împreună cu Deepcentral, care a ajus foarte repede pe locul 1 în clasamentele de specialitate.

De-a lungul timpului, Xonia a colaborat cu Marius Moga, Mihai Ogășanu, Deepcentral, George Hora.

Xonia nu este într-o relație

Xonia este unda dintre cele mai frumoase artiste din România. Deși are foarte mulți admiratori, vedeta nu și-a găsit încă sufletul pereche. Se consideră tradițională și susține că la vârsta ei nu mai are timp pentru jocuri și își dorește o relație serioasă.

„Sunt multe femei ca mine, care sunt independente, care știu ce vor de la iubit și ceea ce nu vor, și cel mai important: care este valoarea lor. Eu am ajuns la o vârstă și nu mai am timp pentru jocuri sau să îmi pierd timpul. Vreau o relație serioasă, care ar putea duce la căsătorie și la o familie.

Vreau un bărbat, care la rândul lui să știe ce vrea de la viață și știe cum să mă cucerească, care este bărbat în adevăratul sens al cuvântului și care poate să înțeleagă și să facă diferența între Xonia artista și Xonia omul din spatele produsului, adică eu.

Este greu deoarece, în primul rând, nu se mai găsesc bărbați care să vrea o relație serioasă, care să aibă aceleași valori sau principii de viață ca mine. Sunt într-adevăr o femeie mai tradițională și mai conservatoare când vine vorba despre viața mea amoroasă”, a declarat Xonia.

Surse: click.ro, ro.wikipedia.org