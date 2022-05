Cine este Yana Tatarciuk de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta formează un cuplu cu Andrei

In articol:

Cine este Yana Tatarciuk de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat șapte concurenți noi, dornici să își cunoască jumătatea și să își întemeieze o familie.

Cine este Yana Tatarciuk de la Mireasa, sezonul 5

Yana Tatarciuk de la Mireasa, sezonul 5, are 23 de ani și vine din Republica Moldova. Frumoasa concurentă a venit în emisiune alături de alți șase concurenți noi, dornici să își găsească jumătatea în cadrul emisiunii Mireasa 2022.

”Mă numesc Yana, m-am născut în Republica Moldova, raionul Florești. Zodia mea este Taur, m-am născut pe 1 mai 1999. Am terminat 12 clase și am început să lucrez în domeniul vânzărilor. Am luat în chirie spațiu și am început să fac un salon de frumusețe. Am vrut să mă dezvolt ca meșter în mai multe domenii, sprâncene, unghii.

După care am plecat peste hotare, în Franța. Familia mea constă din mamă, am și tată, soră mai mică, eu și fratele vitreg din partea tatălui. Eu îl cunosc pe tatăl meu natural, dar nu comunică. Mama și-a găsit dragostea și deja trăiește cu iubirea vieții ei”,

a povestit Yana.

Citeste si: Cine este Ina Rosalina de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta a venit pentru un băiat din casa Mireasa

Citeste si: Dani Oțil este din nou tată? Ce anunț a făcut prezentatorul TV chiar în direct: „Ce pot face doi în casă…”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Yana Tatarciuk de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Yana de la Mireasa 2022, dezamăgită în dragoste

Yana Tatarciuk de la Mireasa, sezonul 5, își dorește să își întemeieze o familie bazată pe iubire, încredere și respect.

Frumoasa concurentă de la Mireasa 2022 vine în emisiune cu inima deschisă și speră să se îndrăgostească din nou.

”Eu aș vrea să am o familie în care copilul să aibă tată și mamă. Îmi închipui viața cu copii și este foarte interesantă. Caut un bărbat cu care să am interese comune, să avem valori comune pentru că asta contează mult. Mai vreau să fie inteligent, să aibă scopuri și dorințe, să fie ambițios.

Citeste si: Cine este Adrian Soare de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul: ”Am venit la Mireasa să mă însor”

Yana Tatarciuk de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cine este Larisa de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta nu se simte atrasă de vreun băiat din casa Mireasa

Eu cred că sunt o persoană destul de sensibilă și mă emoționez repede, naivă și câteodată nu am încredere în oameni. Fosta mea relație nu a merg din cauza la mai mulți factori. Aveam 18 ani când l-am întâlnit, el era mai mare cu șase ani, atunci când l-am ales gândeam altfel. Pe parcurs am început să înțelegem că avem valori diferite, dorințe diferite. Eu l-am iubit din tot sufletul și el m-a înșelat. M-a afectat foarte tare asta. El zicea că mă iubește, noi am trăit împreună, vorbeam despre viitor. Eu am vrut familie cu el.

Mă atrag bruneții cu ochii căprui sau albaștri, să fie mai mare ca mine, fiindcă mă înțeleg cu bărbații mai mari. Eu nu intru pentru cineva din casa Mireasa, intru cu inima deschisă și sper să ne înțelegem toți. Eu nu vin să concurez, eu vin să cunosc lumea”, a mai spus concurenta.