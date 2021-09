Cine este Zarug de la Asia Express 2021. Acesta va face echipă cu Lorelei Bratu

Zarug și Lorelei, concurenți la Asia Expres 2021 [Sursa foto: Captură YouTube] 14:49, sep 17, 2021 Autor: Ioana Stan

Zarug și Lorelei Bratu au plecat deja în aventura vieții lor pe Drumul Împăraților și mulți se întreabă cine este Zarug.

Cine este Zarug de la Asia Express sezonul 4

Zarug va face echipă cu Lorelei Bratu la Asia Expres 2021[Sursa foto: Facebook]

Zarug este unul dintre cei 18 concurenți care vor participa la Asia Express Sezonul 4. El va face echipă cu Lorelei Bratu. Cei doi nu sunt atât de faimoși, dar sunt cunoscuți în special în zona online.

Zarug, pe numele său întreg Mihai Dan Zarug, este designer vestimentar în viața de zi cu zi. El a acceptat provocarea de a paricipa la Asia Express 2021 alături de Lorelei Bratu și spune că dacă nu ar fi făcut-o cu siguranță ar fi regretat.

„Mie încă nu-mi vine să cred că m-am înhămat la Asia Express. Acum puţin timp, mi-ar fi îngheţat sângele în vene la ideea că aş putea face asta, diferit de data asta e că, atunci când am primit propunerea, am ştiut din prima secundă că aş fi regretat să nu o trăiesc. Cred că va fi mega fun, psihotic şi pe alocuri înfricoşător, şi mai cred că va fi the best middle life crisis ever”, a spus Zarug despre competiția „Asia Express”.

Cei doi, alături de toți concurenții și de echipa de producție au plecat deja în Turcia, locul de unde încep filmările pentru Asia Expres 2021. Din Turcia, aceștia vor pleca în Georgia și Azerbaidjan, iar destinațiile următoare sunt surpriză.

Zarug a participat și la Chefi la cuțite

Zarug nu este chiar străin publicului. În 2018, el a apărut la Chefi la cuțite, iar intrarea sa spectaculoasă nu a fost uitată cu siguranță nici de telespectatori și nici de jurați. El a purtat tocuri atunci când s-a prezentat în fața lui Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

În mediul online, Zarug este apreciat pentru conținutul său. Este urmărit pe Instagram de 7.500 de oameni și are puțin peste 1.800 de postări. Tot de pe rețelele de socializare aflăm că Zarug cochetează și cu muzica. El are mai multe clipuri video în care cântă diverse melodii.