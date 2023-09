Cine este Zendaya Coleman? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Vedeta este sărbătorita zilei

In articol:

Cine este Zendaya Coleman? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre cea care a devenit cunoscută într-un serial pentru adolescenți și care a câștigat premiul pentru cea mai tânără actriță în rol principal.

Cine este Zendaya Coleman?

Zendaya Coleman, pe numele ei real Zendaya Maree Stoermer Coleman, este o actriță și cântăreață americană. Zendaya s-a născut pe data de 1 septembrie 1996 în Okland, Calfiornia, S.U.A.

Actrița și-a început cariera ca model pentru copii și dansatoare de rezervă, iar debutul ei în televiziune a fost Rocky Blue în sitcomul Disney Channel Shake It Up (2010-2013), apoi a jucat personaj titular în sitcomul canalului K.C. Undercover (2015-2018).

Zendaya a primit diverse premii, inclusiv două premii Primetime Emmy și un premiu Globul de Aur. Revista Time a numit-o una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume în 2022.

În afară de actorie, Zendaya și-a început călătoria muzicală înregistrând melodii ca muzician independent cu single-uri precum Watch Me și Swag It Out în 2011.

Când vine vorba despre viața privată a actriței, se zvonește că Zendaya s-ar fi întâlnit cu Adam Irigoyen, între 2010-2012, coleg vedetă Shake it Up, însă aceste lucruri nu au fost confirmate.

Însă, în perioada 2012-2016 s-ar fi întâlnit cu Trevor Jackson, deși au încercat din răsputeri să își ascundă relația. Se spune că Zendaya s-ar întâlni, în prezent, cu Tom Holland, un coleg cu care a jucat în filmul

Zendaya este unicul copil al cuplului Samuel David Coleman și Clair Stoermer, însă mai are cinci frați vitregi mai mari decât ea, dintr-o căsnicie anterioară a tătălui.

A moștenit aspectul fizic de la tatăl ei, Samuel David Coleman, care este afro-american, cu rădăcini nigeriene, islandeze și macedonene. Mama actriței, Clair Marie Stoermer, are strămoși germani, irlandezi și scoțieni.

Citește și: Globurile de Aur 2023. Jenna Ortega a fost nominalizată la Golden Globes Awards pentru rolul din serialul „Wednesday”

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum arăta Bianca Censori înainte să fie „soția” lui Kanye West. Aparițiile sale bizare, criticate intens în prezent| FOTO- stirileprotv.ro

Cine este Zendaya Coleman? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre cea mai tânără câștigătoare a premiului pentru rol principal [Sursa foto: Instagram-Zendaya]

Carieră Zendaya Coleman

Zendaya a deputat în serialul pentru adolescenți Shake it Up. Debutul ei în lungmetraj a venit în 2017 cu filmul cu supereroi Spider-Man: Homecoming, iar mai târziu a jucat în continuările acestuia.

Rolul Zendayei ca Rue Bennett, o adolescentă dependentă de droguri, în serialul HBO Euphoria (2019–prezent) a făcut-o cea mai tânără beneficiară a premiilor Primetime Emmy pentru cea mai bună actriță principală într-un serial dramatic, pe care le-a câștigat de două ori.

Alte roluri ale sale în film includ musicalul(2017), drama romantică(2021) și epopeea științifico-fantastică(2021).

Pe lângă cariera de actriță, Zendaya a cochetat și cu muzica. În 2011, a lansat single-urile "Swag It Out" și "Watch Me", acesta din urmă fiind o colaborare cu Bella Thorne. Ea a semnat cu Hollywood Records în 2012.

Albumul ei de debut omonim (2013) a fost lansat cu un succes moderat. Single-ul principal al albumului, "Replay", a ajuns în top 40 în topul Billboard Hot 100 din SUA.

Cel mai mare succes comercial al Zendayei ca muzician a venit odată cu colaborarea cu Zac Efron, "Rewrite the Stars", de pe coloana sonoră The Greatest Showman în 2017.

În prezent, Zendaya se bucură de lumea cinematografică, având, în continuare, numeroase roluri în seriale, dar și în reclame TV.

Citește și: Spider-Man a suferit la filmările pentru cel mai nou film din serie! Tom Holland și-a amintit cea mai dură scenă din timpul filmărilor.

Citeste si: „Te înțeleg, nu vorbim. Stai puțin, de ce pleci? Voiam să spun că ești o femeie cu experiență, de ce n-ai fost atentă la el.” Dana Roba a răbufnit în cadrul emisiunii lui Mădălin Ionescu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 1 septembrie 2023. Ce sărbătoare este vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cât costă un machiaj făcut de Dana Roba! Make-up artistul nu primește mai mult de șase cliente pe zi- radioimpuls.ro

Cine este Zendaya Coleman? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre cea mai tânără câștigătoare a premiului pentru rol principal [Sursa foto: Instagram-Zendaya]

Afaceri Zendaya Coleman

Pe lângă seriale, filme și muzică, Zendaya a fost imaginea Beats Electronics, Material Girl, CoverGirl și Chi Hair Care. De asemenea, a modelat pentru Michael Kors și Dolce &Gabbana.

În august 2015, ea a introdus o colecție de pantofi numită Daya, care a fost porecla ei din copilărie. În noiembrie 2016, linia de îmbrăcăminte a lui Zendaya Daya by Zendaya a intrat în vânzare.

A doua colecție a fost fluidă din punct de vedere al genului și a inclus o gamă completă de dimensiuni. În octombrie 2018, ea a devenit ambasadorul mărcii Tommy Hilfiger și a co-proiectat colecțiile capsulă Tommy x Zendaya. Ea a devenit ambasador pentru Louis Vuitton în 2023.

Zendaya a fost clasată una dintre cele mai bine îmbrăcate femei în 2018 de site-ul de modă Net-a-Porter. În 2021, Zendaya a devenit cea mai tânără persoană care a câștigat vreodată premiul CFDA Fashion Icon la CFDA Fashion Awards.

Potrivit unor surse autorizate, valoarea ei netă este estimată la peste 5 milioane de dolari , câștigată prin eforturile ei de cântat, dans și actorie. În 2012, se zvonește că Zendaya ar fi avut un salariu de 284.000 de dolari din filmul TV Frenemies, iar din filmul Zapped, un salariu de 162.300 de dolari.

Surse- streamerium.com, wikipedia.org