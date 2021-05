Cine este Ziv Tetelman, bărbatul în preajma căruia a fost văzută Alexandra Dinu

In articol:

Apropierile dintre Ziv Tetelman și Alexandra Dinu i-au făcut pe mulți să creadă că între ei este mai mult decât o prietenie sau o relație de afaceri. Mai mult, imaginile sunt surprinzătoare, pentru că omul de afaceri este soțul fostei tenismene Raluca Sandu.

Cine este Ziv Tetelman, bărbatul susprins cu Alexandra Dinu

Raluca Sandu și soțul ei, Ziv Tetelman[Sursa foto: Facebook]

Ziv Tetelman este un om de afaceri de origine israeliană, care are mai multe firme în domeniul construcțiilor. El este cunoscut pentru căsătoria cu fosta tenismenă Raluca Sandu, cu care are și un copil. Chiar dacă cei doi și-au șters toate pozele împreună de pe rețelele de socializare, divorțul nu a fost oficializat.

În 2014, Raluca Sandu, fiica lui Mircea Sandu, s-a mutat alături de Ziv Tetelman la Monaco.

Ea s-a ocupat de creșterea și educația celor patru copii ai cuplului: unul al ei cu Ziv Tetelman, o fetiță din căsătoria cu Ciro Castellano și doi copii ai soțului său, dintr-o căsătorie anterioară.

Fosta tenismenă nu a făcut nicio declarație, după ce soțul său a fost suprins cu Alexandra Dinu. Paparazzi i-au fotografiat în timp ce au luat masa, apoi la cumpărături și în final la vila din Corbeanca a afaceristului, unde Alexandra Dinu a și rămas peste noapte.

Cine este Alexandra Dinu

Alexandra Dinu, în preajma unui bărbat căsătorit[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Dinu, în vârstă de 40 de ani, este o actriță și prezentatoare de televiziune. Ea a devenit cunoscută în România în urma căsătoriei cu Adrian Mutu. Cei doi au divorțat în 2003, iar actrița și-a crescut fiul, pe care îl are cu fotbalistul, atât în Italia, cât și America.

Recent, ea s-a întors în România și a ocupat scaunul lăsat liber de Mihai Petre la "Românii au talent".

„Și eu, ca mulți oameni care au plecat din țară, simt că România înseamnă acasă, înseamnă țara care m-a format, care mi-a dezvoltat valorile și unde îmi găsesc mereu locul. Oricât de mult am călători, oricâte experiențe diferite am avea, consider că doar acasă te întorci cu adevărat la tine și la ceea ce însemni tu ca om. Așa că îmi era dor de timpul petrecut aici, de prietenii pe care nu i-am putut vedea în ultimul timp, de momentele de plimbare și redescoperire.”, a declarat Alexandra Dinu pentru Libertatea.