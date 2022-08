Cine i-a dat, de fapt, numele de scenă lui Theo Rose? Artista nu a fost încântată inițial: „Nu cred că am rezonat de la început”

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, însă până a ajunge aici, vedeta a avut un drum greu de parcurs. Teodora Maria Diaconu, pe numele său real, a urcat pe scenă de la o vârstă fragedă și cântă de când se știe, iar atunci când și-a început serios cariera muzicală a fost nevoită să-și aleagă un nume de scenă.

Tânăra a avut multe variante în cap, la vremea respectivă, însă toate acestea erau înregistrate la OSIM, așa că prietena fostei sale managere a venit cu ideea de Theo Rose, pe care a acceptat-o într-un final, asta pentru că nu avea de ales.

„Cineva m-a botezat așa. Eram în căutarea unui nume de scenă, pentru că pe vremea când eu m-am lansat în industrie se purtau tot felul de nume. Aș fi vrut să fie Theo și atât sau Teea, dar ceva simplu. Erau toate variantele înscrise la OSIM și atunci a trebuit să găsesc o alta, care să fie sonoră.

Cineva m-a botezat și mi-a zis: „Ce părere aveți dacă ar fi Theo Rose?” Era prietena fostei mele managere. Nu cred că am rezonat de la început, dar am acceptat, pentru că era o nebunie, nici nu am luat în serios”, a

povestit Theo Rose, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Theo Rose formează un cuplu cu Anghel Damian

Theo Rose a format un cuplu timp de cinci ani cu Alex Leonte, nepotul lui Nea Mărin, iar vestea că cei doi au luat-o pe drumuri separate și au decis să se despartă a luat prin surprindere toți fanii cuplului, care inițial au crezut că a fost vorba despre infidelitate în relația celor doi, asta pentru că artista a fost surprinsă la brațul unui alt bărbat,

Anghel Damian.

După speculațiile apărute în spațul public, atât Theo Rose, cât și Alex Leonte au vorbit despre despărțirea lor, explicând că nu a fost vorba despre infidelitate în relația lor, sub nicio formă.