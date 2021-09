In articol:

Dem Rădulescu a fost unul dintre cei mai iubiți actori din România. A părăsit aceată lumea pe 17 septembrie a lui 2000, o zi neagră pentru scena teatrului românesc, dar și pentru admiratorii marelui actor.

Cine i-a dat porecla „Bibanul” marelui actor Dem Rădulescu

A fost cunoscut și sub numele de „Bibanu”, poreclă despre care a vorbit într-un interviu.

Dem Rădulescu s-a născut pe 21 septembrie 1931, la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de negustori. După finalizarea studilor liceului din orașul natal, s-a înscris la actorie. În 1956, a primit premiul I pentru interpretare sa în piesa „Steaguri pe turnuri”, rol care i-a atras atenția lui Sică Alexandrescu, un regizor român care i-a făcut intrarea în lumea cinematografiei.

Porecla „ Bibanul ” a dobândit-o în timpul liceului, după ce fratele său s-a prezentat la școală cu un biban pentru a-l da profesorului. Deși inițial porecla era pentru fratele său, până la urmă i-a rămas lui, dar până să ajungă la aceast apelativ, actorul era strigat în mai multe feluri.

”Tata era negustor de peşte, în piaţa din Vâlcea. Fratele meu mai mare a luat într-o zi un biban frumos, l-a învelit într-un ziar şi l-a dus la şcoală, cu gândul să i-l dea profesorului, ca să-l arate ca material didactic elevilor. Mai întâi lui i-au spus copiii «Bibanu’».

După aia mi-au zis «Fratele lu’ Bibanu’», pe urmă porecla s-a prins de mine. Acolo am apărut pentru prima dată cu numele ăsta: Rădulescu-Bibanu’. După ce am intrat la Teatru, m-am pomenit într-o zi că un student din anul III, vâlcean de-al meu, striga după mine «Mă, Bibanule!». Şi Bibanu’ am rămas”, a spus Dem Rădulescu.

Dem Rădulescu, un actor deosebit și o viață modestă

De-a lungul carierei s-a remarcat în roluri de comedie, în piesele „O scrisoare pierdută”, „Conu Leonida faţă cu reacţiunea”, „D’ale Carnavalului”, și a jucat în peste 30 de filme care au rămas în istoria cinematografiei, precum seria „B.D.”, „Astă seară dansăm în familie”, „Veronica”, „Un Saltimbanc la Polul Nord”, „Coana Chi­riţa”, „A doua cădere a Constantinopolului”.

Dem Rădulescu a fost căsătorit cu Paula Rădulescu, actriță și balerină la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, și actrița Adriana Șchiopu cu care are o fiică născută la 14 octombrie 1986, Irina Rădulescu.

Dem Rădulescu în filmul „Astă seară dansăm în familie”[Sursa foto: Facebook]

A fost un actor care a preferat să ducă o viață modestă, și care iubea simplitatea. Dem Rădulescu a fost premiat „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice” cu Ordinul Meritul Cultural în clasa a IV-a, dar și cu un titlul de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, în 2016, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului.