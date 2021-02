Cine îi alină suferința lui Vlad Gherman, după despărțirea de Cristina Ciobănașu! În compania cui s-a afișat actorul

In articol:

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit, după ce au trăit o frumoasă poveste de iubire de nouă ani. Anunțul a fost un adevărat șoc în showbiz-ul românesc. Cei doi au mărturisit că pandemia de coronavirus a avut un impact puternic asupra relației lor.

Potrivit spuselor sale, petrecând foarte mult timp împreună, atât Vlad, cât și Cristina și-au dat seama că sunt foarte diferiți.

„Am avut foarte mult timp la dispoziție, în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți și că ne dorim lucruri diferite”, a mai spus Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman și-a făcut bagajele și a plecat din casa în care locuia cu Cristina Ciobănașu

De asemenea, la câteva zile după ce a fost anunțată despărțirea, actorul a decis să se mute din locuința în care locuia alături de Cristina Ciobănașu.

Citeste si: Vlad Gherman suferă enorm după despărțirea de Cristina Ciobănașu! Iată ce facea actorul înainte de tristul anunț

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

În urmă cu câteva ore, Vlad Gherman a postat pe pagina sa de Instagram o imagine alături de ființa care-i alină sufletul. Mai exact, actorul s-a fotografiat alături de câinele său, Wolf. Deși încearcă să-și mențină sufletul pe buze, susținătorii săi au observat că ochii lui îi arată suferința. Pentru că vor să-l vadă fericit, internauții au reacționat imediat la postarea actorului.

Vlad Gherman s-a fotografiat alături de câinele său[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vlad Gherman și-a făcut bagajele, la două zile după despărțirea de Cristina Ciobănașu! Ipostaza în care a fost surprins: „Mergi cu...”

„ Știu că îți este foarte greu, dar trebuie să fii puternic și să mergi mai departe! Eu sunt alături de tine și Ai grijă de tine!/ Se vede în ochii lui că suferă/ Ești trist”, sunt doar unele dintre comentarii fanilor de pe Instagram.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu[Sursa foto: Facebook]