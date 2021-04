Cine l-a supărat cel mai rău pe Cătălin Moroșanu la Survivor România: ”Am un nume și nu aveam figurile alea pe care le aveau alții”

In articol:

Cătălin Moroșanu a făcut dezvăluiri bombă la Teo Show! Faimosul de la Survivor a recunoscut că persoanele care l-au supărat cel mai mult au fost Zanni și Sebi, însă el a reușit să meargă mai departe și să treacă peste acele neînțelegeri.

” Cred că ne-am certat toți între noi la un moment dat și am avut conflicte. Persoanele care m-au supărat cel mai mult au fost clar Zanni și Sebi. Asta este, mergem mai departe. Am încercat să fiu un mediator în conflicetele dintre ei și Elena Marin, să îi pun la masă și să discute, să se împace, dar nu am reușit.

Cred că sunt orgolii foarte mari la mijloc. Eu sunt Moroșanu, am un nume, și nu aveam figurile alea pe care le aveau alții. Nu mi se părea normal. Și eu aș putea să vin cu pieptul sus, dar nu am avut chestia asta pentru că noi trebuia să câștigăm și nu poți să câștigi un joc dacă ai energie negativă în grup. E o chestie psihologică foarte complexă aici în Survivor și trebuie să reziști ”, a dezvăluit Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu și Bursucu[Sursa foto: Captură YouTube]

Cătălin Moroșanu își dorea să ajungă în Marea Finală Survivor România 2021

Fostul faimos de la Survivor își dorea să ajungă în finala competiției fenomen de la Kanal D, însă a considerat că alții au fost mai buni decât el.

Moroșanu spune că Elena Marin ar merita să câștige Survivor România, dar și Zanni, chiar dacă nu a avut o relație tocmai bună cu el.

”Îmi doream să ajung către final, dar consider că alții au fost mai buni decât mine. Cu toată considerația, Elena Marin ar merita, și Zanni, chiar dacă nu am o relație foarte bună cu el, la fel și Sebi. Și Cosmin e foarte foarte bun. Sunt oameni care chiar ar putea să aibă șanse mult mai mari. E vorba și de probă și de felul în care te compoți în camp, sunt mai multe chestiuni. Publicul este foarte sensibil în România, la orice gest și, din câte am observat, publicului din România îi plac foarte mult victimele și emaptizează cu persoanele care sunt victimizate. Ai înțeles, nu?”, i-a spus Cătălin Moroșanu lui Bursucu.

Bursucu: „Am înțeles că ai dat o săgeată care s-a dus exact unde trebuia!”.