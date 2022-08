In articol:

Cine prezintă "Chefi la cuțite" 2022. Fanii emisiunii abia așteaptă începerea sezonului cu numărul 10, datorită peripețiilor celor trei chefi simpatici, preparatelor speciale și trucurilor pe care telespectatorii abia așteaptă să le descopere de la concurenți. Rămâne de aflat cine va prezenta noului sezon.

Cine prezintă "Chefi la cuțite" 2022

Telespectatorii nu mai au de așteptat foarte mult până vor urmări din nou emisiunea culinară, iar producătorii" Chefi la cuțite" 2022 au ales să le ofere fanilor o surpriză de proporții. Cu ocazia sezonului aniversar, a împlinirii celor 10 ani de difuzare a competiției, rolul de prezentator nu va fi ocupat de o singură persoană, ci de două.



"Chefi la cuțite" 2022 va fi prezentat Gina Pistol și Irina Fodor [Sursa foto: https://www.instagram.com/chefilacutite/]

După cum probabil ați ghicit, Gina Pistol și Irina Fodor vor fi cele două simpatice care vor prezenta edițiile culinare. Producătorii "Chefi la cuțite" au anunțat că primele ediții sunt prezentate de Irina, căci, la începutul filmărilor emisiunii, Gina a fost diagnosticată cu COVID-19 și nu a putut participa. Ulterior, după vindecarea vedetei, iubita lui Smiley s-a întors pe micile ecrane. Cele două femei nu s-au arătat deranjate de acest format, ba chiar au declarat că această schimbare va "condimenta" show-ul.

“Mă pregătisem pentru începutul noului sezon Chefi la cuțite, dar am aflat cu două zile înainte că am Covid şi astfel nu am putut să particip la filmări. De aceea, Irina a preluat rolul de prezentatoare, iar atunci când m-am însănătoşit, am revenit pe platouri. Îmi pare rău că am ratat startul sezonului 10, dar, în acelaşi timp, pot spune că această formulă nu face decât să adauge acel ingredient aparte, perfect pentru un show aniversar“, a povestit Gina Pistol.

„Sezonul 10 Chefi la cuţite ne-a pus faţă în faţă cu neprevăzutul şi, ca de obicei, am funcţionat ca o familie: ne-am ţinut spatele unii altora şi, împreună, am realizat cu succes sezonul aniversar. Eu nu eram pregătită să fac parte din proiect, dar pentru că în televiziune multe lucruri te pot lua prin surprindere şi trebuie să te adaptezi, asta am făcut şi noi. Când Gina s-a însănătoşit, a venit cu forţe proaspete şi i-a ghidat pe Chefi şi pe concurenţi până în finală", a declarat Irina Fodor.

Când începe "Chefi la cuțite" 2022

Competiția culinară revine din toamnă anului acestuia cu un sezon special. "Chefi la cuțite" 2022 pregătește momente de excepție pentru telespectatori, de la momente haioase până la cele serioase, cu teste sub presiune, concurenți foarte talentați și pasionați de gastronomie, dar și noutăți din partea producătorilor.



"Chefi la cuțite" 2022 vine cu noutăți pentru telespectatori [Sursa foto: https://www.instagram.com/chefilacutite/]

Nu s-a anunțat o dată exactă la care va debuta emisiunea pe micile ecrane, însă vom reveni cu detalii imediat după aflarea informațiilor. Cu toate acestea, telespectatorii așteaptă cu interes începutul noului sezon, pentru a descoperi care dintre cei trei chefi va câștiga, împreună cu al său concurent.



„Sezonul 10 este unul special pentru noi, pentru că se împlinește un deceniu de când ne cunoaștem, de când lucrăm împreună, iar competiția dintre noi nu a scăzut absolut deloc. Dimpotrivă, chiar crește! Fiecare dintre noi vrea să dovedească faptul că e mai bun decât celălalt. Acum mai mult decât oricând, fiind un sezon de referință. S-a schimbat platoul, avem alt decor și multe alte nouțăți", a declarat chef Sorin Bontea.

sursă: paginademedia.ro, viva.ro