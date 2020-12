Cine prezintă Survivor România?! Anunțul făcut de Dan Cruceru

Competiția Survivor România 2021 va începe în curând și întrebarea care stă pe buzele tuturor este: „cine va fi prezentatorul show-ului?”

Sezonul doi al show-ului fenomen Survivor România va începe în curând, iar fanii au aflat deja mici detalii despre emisiunea care va avea debutul în 2021.

Faimoșii și Războinicii sunt pregătiți să se dueleze în Republica Dominicană și să lupte cu toate forțele pentru trofeul și titlul de supraviețuitor.

Costi Ioniță,Culiță Sterp , Jador, Amna, Alexandra Stan, Ana Porgras, Zannidache, Cătălin Moroșanu, Roxana Nemeș, Cosmin Stanciu, Simona Hapciuc și Majda Aboulumosha sunt cei 12 Faimoși din sezonul 2 al competiției.

Cine va prezenta Survivor România, sezonul 2?! Anunțul făcut de Dan Cruceru

Suvivor România și-a anunțat concurenții, dar nu se știe momentan cine va fi noul prezentator al emisiunii. Și spunem „nou” pentru că Dan Cruceru a deslușit misterul și a scris pe rețelele de socializare că nu va mai fi prezentator al acestei emisuni.

Dan Cruceru și-a anunțat fanii din online că anul acesta nu va mai fi prezentator al show-ului care se va filma în Republica Dominicană: Survivor România. Prezentatorul a

argumentat că afacerile pe care le-a deschis necesită prezența lui. În plus, a recunoscut că i-a fost foarte greu să stea departe de familia lui timp de jumătate de an.

„Închei povestea Survivor aici. E cel mai bine așa, mai ales pentru mine (...) Taticool și Taticool Shop sunt două afaceri pornite de la zero, care au nevoie de prezența mea mai mult ca oricând. Anul acesta, am deschis un nou magazin la Cluj- Napoca, am extins portofoliul de branduri premium pe care le aducem în România, avem multe planuri de pus în practică pentru 2021”

