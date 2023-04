Cine și-a făcut apariția la înmormântarea lui Alexandru, tânărul lovit mortal de Monica Odagiu! Scenă cutremurătoare la cimitir: „După cum observați, am venit”

In articol:

Pe 9 aprilie, în București, a avut loc un accident rutier în urma căruia un tânăr de 33 de ani și-a pierdut viața.

Alexandru Murgu este bărbatul pe care Monica Odagiu nu l-a mai putut evita în momentul în care a căzut pe șosea și astfel viața acestuia a ajuns subit la sfârșit.

Alexandru Murgu a fost condus pe ultimul drum

Iar astăzi, 13 aprilie, Alexandru Murgu a fost înmormântat la Cimitirul Vest din București, din zona Centurii Capitalei, acolo unde au avut loc scene ce-ți frâng inima.

Familia, rudele, vecinii, colegii, prietenii și toți cei care l-au cunoscut pe Alexandru s-au adunat la un loc pentru a-l conduce pe ultimul drum și pentru a-și lua rămas bun de la el.

Drumul spre locul de veci și înmormântarea tânărului au făcut fost locul unor scene greu de privit. Și asta pentru că toți cei care l-au iubit pe Alexandru i-au adus un ultim omagiu prin faptul că au îmbrăcat tricouri cu numele și chipul celui care nu se mai află printre ei.

De altfel, cel mai bun prieten al bărbatului ucis de Monica Odagiu spune că actrița nu ar fi avut cum să evite tragedia produsă.

Însă, a ținut să menționeze că Alexandru nu era beat, doar mahmur după o noapte de distracție, dar și că nu-și pierduse locul de muncă, nu avea probleme de sănătate ori de altă natură, ci a fost vorba doar de o clipă de ghinion.

Omul spune că Alexandru ieșise din casinoul unde lucra pentru a lua aer, îi era rău de la mahmureala resimțită, doar că după ce s-a ridicat de pe banca unde se odihnise, s-a dezechilibrat și, din păcate, acolo, pe asfalt, și-a găsit sfârșitul.

„Nu a fost dat afară de la serviciu, să se știe. A fost doar trimis la vestiar, i s-a făcut rău, a ieșit până afară și de acolo a plecat la aer. S-a așezat pe bancă, la Luterană, după care s-a ridicat să plece spre casino sau spre casă – nu știe nimeni unde voia să plece – s-a dezechilibrat și s-a întâmplat accidentul. „În momentul acela, el nu era băut, era doar după o seară de băutură. Nu avea niciun fel de problemă de sănătate (n.r. – Alexandru), era super, era fratele meu. Nu avea probleme absolut deloc. Era un copil foarte cuminte, îl cunoștea toată lumea, după cum observați că am venit toți prietenii lui, toți cunoscuții. Eu am copilărit cu el, îl știu de când ne-am născut, era mai mic decât mine cu un an. Nu avea niciun fel de problemă. Probabil el s-a dus și a stat în stație la Luterană, până să-și mai revină, dar nu și-a revenit”, a spus prietenul lui Alexandru Murgu, conform Gândul.