Cine sunt actorii din serialul Adela. Vezi distribuţia completă

Actori, serialul Adela. Cine sunt actorii care dau viață personajelor din cel mai nou serial românesc.

Vezi galeria FOTO.

Premiera serialului Adela a avut loc 14 ianuarie, de la ora 20:30. Adela este o adaptare liberă după serialul turcesc O hayat Benim/ This is my life.

Actori, serialul Adela

Serialul este produs de Ruxandra Ion, care a lucrat alături de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer și Bianca Mina. În rolurile principale sunt: Mara Oprea, care își face debutul pe micile ecrane, Oana Moșneagu și Alecsandru Dunaev.

Serialul Adela actori[Sursa foto: Instagram]

Din distribuție mai fac parte actorii: Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Maria Buză, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu și Teodora Păcurar.

Serialul Adela actori[Sursa foto: Instagram]

Oana Moșnegu, în rolul Andreei în serialul Adela

Pe actrița Oana Moșneagu ați mai văzut-o în producția ”Fructul Oprit” ori în videoclipurile unor artişti cunoscuţi precum Smiley, Inna ori Carla s Dreams. Acum Oana Moșneagu va interpreta rolul Andreei în serialul Adela.

“Sunt foarte bucuroasă să o interpretez pe Andreea, unul dintre protagoniştii celui mai nou proiect al doamnei Ruxandra Ion la Antena 1. Andreea este un personaj destul de jucăuş, cu o inteligenţă nativă, pe care o foloseşte pentru a-şi atinge scopurile, mai bune sau mai rele, rămâne să descoperim împreună. Îmi place foarte mult personajul meu pentru că îmi lasă loc de joc şi joacă. E o provocare pentru mine în acelaşi timp şi pot spune că am avut marele noroc să particip la casting înainte de instaurarea stării de urgenţă, iar bucuria revenirii pe platourile de filmare a fost cu atât mai mare. Sunt recunoscătoare că am alături de mine nişte actori extraordinari, de la care am foarte mult de învăţat şi o echipă foarte dinamică şi foarte deschisă!”, a declarat Oana Moşneagu.

Serialul Adela actori[Sursa foto: Instagram]

Alecsandru Dunaev, în rolul lui Mihai în serialul Adela

Alecsandru Dunaev este un actor care face parte din tânăra generație .Actorul va juca rolul lui Mihai în serialul Adela.

“Am fost foarte bucuros la aflarea veştii că eu am fost cel selectat pentru rolul lui Mihai. Ce pot să vă spun acum despre personajul meu este faptul că este unul foarte complex, de fapt întreaga poveste este una foarte complexă şi foarte complicată. Mihai este un tip foarte determinat, care ştie foarte bine gustul succesului şi care e dispus să facă aproape orice pentru a-şi duce planul lui la bun sfârşit. Promit că întreaga poveste o să vă ţină cu sufletul la gură!”, spune Alecsandru Dunaev despre rolul său din Adela.

Serialul Adela actori[Sursa foto: Instagram]

Mara Oprea debutează în serialul Adela

Mara Oprea este o actriță tânără care își face debutul în serialul Adela, interpretând personajul principal.

“Adela, personajul căruia îi dau viaţă şi totodată unul dintre personajele principale ale poveştii este o fată ingenuă şi muncitoare, de la ţară, care îşi doreşte să devină jurnalist. O fată foarte drăguţă şi simpatică, bună cu toată lumea, chiar dacă nu i se întorc aceste lucruri. Adela e genul de om care nu gândeşte rău despre nimeni şi nimic, care înveseleşte spiritele tuturor prin energia ei şi prin simţul umorului, iar asta nu le cade bine tuturor. Am avut foarte mari emoţii când am aflat că voi fi protagonista acestui serial, însă faptul că am lângă mine întreaga echipă mă ajută foarte mult!”, a spus Mara Oprea despre rolul din serialul Adela.

Serialul Adela a debutat pe 14 ianuarie, de la ora 20:30. Următoarele episoade se vor difuza joia, în fiecare săptămână de la ora 20:30.