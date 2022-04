In articol:

Alexia Talavutis și Dima Trofim au acceptat provocarea de a participa ca echipă la show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva” sezonul 17.

Cei doi au jucat în serialul „Pariu cu viața” și au făcut parte din trupa Lala Band.

Iată ce spun Alexia Talavutis și Dima Trofim despre participarea la transforming show-ului de la Antena 1!

Alexia Talavutis și Dima Trofim participă ca echipă la „Te cunosc de undeva” 2022

Alexia Talavutis și Dima Trofim sunt unul dintre cuplurile de concurenți de la „Te cunosc de undeva” 2022. Cei doi se cunosc încă din perioada adolescenței, întrucât au fost colegi pe platourile de filmare al serialului „Pariu cu viața”. Totodată, aceștia au făcut parte și din aceeași trupă numită Lala Band.

Cine sunt Alexia Talavutis și Dima Trofim de la „Te cunosc de undeva” 2022. Cei doi au jucat în faimosul serial „Pariu cu viața” [Sursa foto: instagram.com/dima__trofim]

Iată ce au mărturisit cei doi legat de prezența lor în cadrul transforming show-ului: „Îmi place mult formatul emisiunii şi mă bucur mult să fac parte din sezonul 17 „Te cunosc de undeva”, cu atât mai mult cu cât voi face din nou pereche cu Dima Trofim. Avem sute de ore petrecute împreună pe scenă, pe platourile de filmare şi multe amintiri din perioada Lala Band cu turnee. Acesta cred că este cel mai mare avantaj al nostru, că ne cunoaștem atât de bine. Cea mai mare provocare este să ne apropiem cât mai mult de artişti mari precum: Whitney Houston, Prince sau Lady Gaga. Suntem pregătiţi să primim în viaţa noastră orice personaj şi să muncim la dublu!”, a declarat Alexia, potrivit paginademedia.ro.

„Nu este pentru prima dată când particip la „Te cunosc de undeva”, dar este pentru prima dată când am emoţii teribile! Şi nu, nu pentru că fac echipă cu Alexia, pentru că ne ştim de multă vreme, e un profesionist! Altcineva mă face să am emoţii cât Casa Poporului – are 68 de cm, are aproape 8 kg şi dacă se uită urât la mine, sunt capabil să intru în pământ de ruşine! O cheamă Ania şi este fiica mea şi, totodată, motivul pentru care, acum, „Te cunosc de undeva” înseamnă altceva pentru mine! Vreau să o fac mândră pe fetiţa mea! Nu mai spun că mai e cineva care se uită cu ochi critic- iubita mea. Aşadar, va fi interesant. Pentru ele, dar mai ales pentru mine! Abia aştept!”, este declarația lui Dima Trofim după cum notează aceeași sursă.

Cine sunt Dima Trofim și Alexia Talavutis de la „Te cunosc de undeva” 2022

Alexia Talavutis are 31 de ani, iar de la destrămarea formației Lala Band s-a concentrat pe cariera solo. În prezent este căsătorită cu Alex Fotea, unul dintre regizorii serialului „Pariu cu viața”, de mai bine de patru ani.

Cât despre coechipierul ei, Dima Trofim are 33 de ani, iar de-a lungul timpului a participat la mai multe emisiuni TV, printre care: „Dansez pentru tine” (sezonul 14), „Ferma vedetelor” (sezonul 1) și „Vocea României” (sezonul 7). Cântărețul și prezentatorul TV are însă un mare avantaj, și anume, acesta a mai fost concurent la „Te cunosc de undeva”.

Show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva” revine cu sezonul 17

Emisiunea TV „Te cunosc de undeva” 2022 revine în curând pe micile ecrane cu sezonul 17. Aceasta aduce câteva modificări, și anume, gazdele emisiunii vor fi Alina Pușcaș alături de Pepe. De altfel, Pepe, înlocuitorul lui Cosmin Seleși, este familiarizat cu acest proiect, fiind unul dintre cei mai apreciați concurenți ai transforming show-ului.

În plus, acesta a câștigat și două trofee: „Sunt singurul care am câştigat două trofee şi am ieşit de trei ori pe locul al doilea. Şi, aşa cum mă ştiţi, mă voi bucura din plin de noul rol, pentru că eu, dacă nu zâmbesc, nu sunt Pepe!", a declarat artistul pentru Antena 1.

În ceea ce privește juriul, acesta este neschimbat și este format din: Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

O altă noutate a show-ului este că toți artiștii vor participa în echipe de câte doi. Cuplurile de concurenți din acest sezon, care luptă pentru marele premiu sunt: Emi şi Cuza, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Alexia Talavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Carmen Chindriş şi Romică Ţociu, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei şi Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu.

Menționăm că sezonul anterior al emisiunii TV „Te cunosc de undeva” a fost câștigat de actrița Adriana Trandafir și Romică Țociu. Cei doi artiști au reușit să impresioneze publicul și juriul cu transformări impecabile și cu o prezență scenică remarcabilă.

Surse: fanatik.ro, paginademedia.ro, instagram.com