Cine sunt cei 12 Războinici de la Survivor România 2021, sezonul 2! Echipele sunt complete

Survivor România sezon 2 este pe cale să înceapă, iar 12 Războinici se pregătesc să concureze în cel mai intens reality show sportiv din România. După ce au fost dezvăluite cele 12 vedete care participă în noul sezon, vă prezentăm numele celor 12 războinici din competiție.

In articol:

Ei sunt cei 12 Războinici de la Survivor România sezon 2

Ajuns la cel de-al doilea sezon, „Survivor Romania”, cel intens reality al momentului, se pregateste sa isi trimita in „arena” luptatorii, in jungla din Republica Dominicana. 12 Faimosi si 12 Razboinici se vor lupta intr-o competitie ce forteaza toate limitele. Rezistenta fizica si psihica, pregatirea sportiva, abilitatea de a se integra in echipa, puterea de adaptare la conditii dintre cele mai neprielnice, departe de confortul de acasa si de cei dragi, toate acestea ii vor duce pe concurenti cat mai departe in competitie.

Inca necunoscuti publicului larg, curajosi si hotarati in demersul lor, cei 12 Razboinici au profesii, povesti de viata si

preocupari foarte diferite, dar pe toti ii conduce dorinta de a demonstra ca sunt niste luptatori si ca merita sa se afle in aceasta competitie.

Marilena Ciucurean - Survivor România sezon 2

Marilena Cuciurean, in varsta de 25 de ani, este multipla campioana la sanie bob, sport pe care l-a practicat timp de sase ani. In prezent este instructor fitness si detine propria ei sala de sport la Vatra Dornei,

locul unde ii invata si pe altii cum sa se disciplineze si sa obtina rezultate.

"M-am înscris la Survivor România pentru ca sunt o fire competitiva, plină de energie, îmi plac provocările și adrenalina. Cred in abilitățile mele și in capacitatea de a duce orice provocare pana la capat!", declara aceasta.

Georgiana Lupu - Survivor România sezon 2

Georgiana - Elena Lupu are 24 de ani, s-a

nascut in Bacau si s-a luptat de la o varsta frageda cu greutati , crascand intr-un centru de plasament.

Sportul a fost modalitatea prin care a reusit sa atraga atentia celor din jur si sa evolueze uluitor. Cu peste 80 de medalii la competitii de bob si atletism, a dovedit deja ca este o invingatoare. In timpul liber, scrie poezii, tanara reusind sa publice si o carte.

"M-am înscris la <Survivor Romania > pentru că este o emisiune care tine mult de pregatirea psihica; imi plac provocările. Sunt o persoană foarte puternică, cred ca voi face tot posibilul sa ma descurc cât se poate de bine, având în vedere că voi avea si echipa alături de mine. Pentru nimeni nu va fi ușor, dar nici imposibil”, a declarat Georgiana-Elena Lupu.

Roxana Ghiță - Survivor România sezon 2

Roxana Georgiana Ghiță, in varsta de 22 de ani, este pasionata de sport, a practicat de-a lungul anilor rugby, inot, tenis, kickboxing, baschet, schi. A fost olimpica la matematica, dar a decis sa isi urmeze marea pasiune: pictura. A intrat la Facultatea de Arte Plastice, sectia Pictura, dar a renuntat dupa doi ani, pentru a se dedica sportului. In prezent este studenta (cursuri de Performanta Sportului si Coaching, in Anglia).

"Imi doresc foarte tare sa imi dovedesc mie, dar si celor din jurul meu, ca sunt o persoana puternica si ca sensibilitatea, emotivitatea nu sunt slabiciuni. Dincolo de partea sportiva, consider ca experienta <Survivor Romania> va fi o <detoxifiere> a corpului si a spiritului si o meditatie incredibila", a declarat Roxana Ghita.

Maria Hingu - Survivor România sezon 2

Maria Hîngu are 25 de ani si este asistent manager al unei cafenele. Pasiunea pentru sport vine din copilarie, a facut patru ani de handbal in scoala generala si baschet in timpul liceului. Astfel de activitati sportive au disciplinat-o, au facut-o sa aprecieze ideea de echipa, sa gandeasca strategic si sa isi urmareasca perseverent scopurile.

"M-am înscris la Survivor din dorința de a-mi întrece toate limitele. M-am regăsit complet în acest format și asta m-a făcut sa îmi doresc cu adevărat sa fac parte din acest show. Pornesc la drum cu gândul ca pot câștiga și îmi doresc sa fac asta", a spus Maria Hîngu.

Sidonia Szasz - Survivor România sezon 2

Szidonia Szasz are 26 de ani si este de profesie tehnician maseur. E nascuta in Brasov si are o sora geamana. A practicat trei ani de atletism, apoi s-a indreptat catre dans modern si latino si street workout. De cinci ani practica kickboxing. Se impletesc in ea agilitatea, gratia si nu in ultimul rand vointa de a reusi.

"Am ales sa particip la <Survivor Romania> pentru ca ma consider o sportiva suficient de puternica, atat fizic cat si psihic. Voi face fata tuturor provocarilor si greutatilor ivite pe parcursul competitiei si, in ciuda lipsurilor, voi lupta pentru a obtine victorii alaturi de echipa", a declarat Szidonia Szasz.

Andreea Mosneagu - Survivor România sezon 2

Andreea Moșneagu are 31 de ani si este de profesie politist de frontiera. Este originara din Suceava, dar a venit in Bucuresti pentru a urma cursurile Facultatii de Stiinte Politice si Administrative. Este pasionata de motociclism, merge regulat la sala de sport si a practica kickboxing, pentru a fi in forma. Mizeaza in acest concurs pe dorinta de a castiga si a demonstra ca este un concurent redutabil.

"Am o personalitate puternica si un caracter de fier. Am fost, sunt si voi fi mereu o luptatoare, o adevarata razboinica. Am sa lupt pana la final si sunt sigura ca voi castiga!", spune Andreea Mosneagu.

Alin Sălăjean - Survivor România sezon 2

Alin Sălăjean are 35 de ani si este prezentator de evenimente. Este casatorit si, in prezent, locuieste la Cluj. A lucrat si in televiziune si a prezentat la un radio din Cluj propria sa emisiune. Considera ca aceasta competitie este, in primul rand, o competitie dusa la nivel psihic si isi doreste sa demonstreze ca o minte ascutita si un psihic de fier pot face minuni.

"Pentru mine Survivor este un test al răbdării, al inteligenței, un test al depăşirii limitelor şi, nu in ultimul rând, un test al supraviețuirii. Imi vor lipsi momentele de linişte sufletească alături de soția mea, bucuria cătelului meu, in momentul in care mă vedea, şi acei cinci prieteni adevarati”, a declarat Alin Salajean.

Albert Oprea - Survivor România sezon 2

Albert Oprea are 23 de ani si este antreprenor. Nascut in Bucuresti, este pasionat de mic de actorie si sport. Lumea business-ului il fascineaza, astfel ca nu intamplator a urmat studii universitare in administrarii afacerilor.

"De mic am fost atras de lucrurile marete, greu de atins, de cele mai mari provocari. <Survivor Romania> mi se pare cea mai mare provocare din viata mea si nu m-am inscris doar cu gandul sa apar la televizor, ci m-am inscris cu gandul de a castiga competitia", a spus acesta.

Sorin Puscasu - Survivor România sezon 2

Sorin Pușcașu, 30 de ani, este director de marketing in industria fashion-ului. A practicat fotbal 10 ani, si-a dorit sa faca performanta in acest domeniu sportiv, dar la 18 ani a fost diagnosticat cu suflu sistolic si a fost nevoit sa ia o pauza, in urma careia a renuntat definitiv la fotbal. Considera ca arma cea mai eficace in orice incercare este umorul si puterea de a vedea mereu partea plina a paharului.

"M-am înscris la <Survivor Romania> pentru ca sunt o fire competitiva și ambitioasa, este o provocare in a-mi cunoaște limitele și a le depăși. Cu siguranța este o experiența unica și ma simt norocos ca pot participa. Sunt o persoana care trece peste perioadele stresante prin umor și cu optimism; și sper ca voi putea face haz de necaz și in situațiile limita din competiție”.

Lucian Barbu - Survivor România sezon 2

Lucian Barbu are 33 de ani si este profesor de inot. A trecut prin episoade dificile in copilarie, unele marcandu-l profund. La 11 ani, diagnosticat cu hepatita A, a fost nevoit sa stea acasa cateva luni. Reintors in mediul scolar a trecut prin experienta traumatizanta a marginalizarii, ceilalti copii considerandu-l contagios. Au urmat si alte incercari care l-au marcat, dar considera ca toate greutatile nu au facut decat sa il faca mai puternic.

"Consider ca aceasta baie de foc prin care voi trece va fi cea mai grea etapa a vietii mele, un examen de care am nevoie pentru a reusi sa ajung la un alt nivel de autocunoastere si pentru a-mi cladi si mai mult caracterul", a spus acesta.

Starlin Belen - Survivor România sezon 2

Mariano Starlin Belen Medina este originar din Republica Dominicana, are 37 de ani si este instructor fitness si zumba, si percutionist. A studiat psihologie industriala si resurse umane. Este casatorit cu o romanca si impreuna au o fetita de 5 ani. Dupa mai mult de un deceniu in care a trait in Romania, spune ca simte romaneste. Dar il incearca o bucurie uriasa ca se intoarce in tara unde a vazut lumina zilei.

"Particip la <Survivor Romania> pentru ca este cea mai mare provocare a mea în cel mai adevarat sens al cuvântului. Vreau să-mi arăt că pot să dau totul, indiferent de dificultățile care apar, și să arăt lumii din ce sunt făcut. Cunosc Republica Dominicana, chiar daca am trait in Santo Domingo, Stiu fructele, plantele, tot ce poate fi mancat si ce nu. Imi pot ajuta coechipierii sa se adapteze mai usor, pentru ca stiu limba, mancarurile traditionale si sunt foarte indemanatic pe final, am facut basket si baseball multi ani ", a declarat acesta.

Musty Camara - Survivor România sezon 2

Musty Camara are 39 de ani si este de profesie inginer de sunet. Cu o poveste de viata impresionanta, cu o copilarie si adolescenta traite in mai multe tari, dupa moartea tatalui sau, survenita cand el avea doar doi ani, Musty Camara are un spirit liber si neinfricat.

La doar 15 ani a plecat din confortul familiei sa studieze si sa munceasca, a facut naveta intre Franta si Coasta de Fildes, stabilindu-se cativa ani mai tarziu in Tenerife. Are trei copii si din 2015 a revenit in tara in care s-a nascut, Romania. Pentru fiii sai isi doreste sa vina acasa cu trofeul <Survivor Romania>.

"Merg la <Survivor Romania> in primul rand pentru cei trei copii ai mei: Yared, Noah si Bryan. Vreau sa imi depsasesc conditia fizica si mentala, sa ma reconectez cu natura de care imi este foarte, foarte dor. Cu siguranta intru intr-o competitie dura, care imi va forta toate limitele", a spus acesta.

Cei 12 Razboinici vor avea de infruntat 12 Faimosi, la fel de hotarati sa faca fata presiunilor de tot felul si sa ajunga cat mai departe in competitie. Reamintim ca din echipa Faimosilor vor face parte: Catalin Morosanu, Costi Ionita, Culita Sterp, Zannidache, Jador, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Ana Porgras, Roxana Nemes, Majda Aboulumosha si Simona Hapciuc.

Un adevarat experiment social, „Survivor Romania”, format international de succes, produs de Acun Medya, pune la incercare concurentilor, vedete si personalitati inca necunoscute publicului larg, inteligenta, inventivitatea, forta fizica, rezistenta psihica si puterea de adaptare la conditii extreme, departe de confortul familiei si de tehnologie.

Concurentii vor fi in situatia de a-si construi singuri adapost, de a-si si procura hrana prin abilitatile fizice si inventivitate, si vor fi nevoiti sa aplice o strategie pe termen lung pentrua-si construi aliante si a rezista cat mai mult in concurs.

Primul sezon al reality-ul difuzat de Kanal D , filmat in Republica Dominicana, a inregistrat un succes urias si si-a inspirat publicul prin valori precum camaraderia, dorinta de depasire a limitelor, onestitate, fairplay.

Daniel Pavel este prezentatorul „Survivor România” 2021, sezonul 2

Cu experienta de 12 ani in media, Daniel Pavel a acceptat să prezinte „Survivor România” 2021, sezonul 2, și recunoaște că este una dintre cele mai mari provocări pe care le-a acceptat în viața sa. El spune că este un privilegiu să facă parte din producția televizată care ține România cu sufletul la gură.

„Pentru mine, <Survivor România> reprezintă, în egală măsură, cea mai mare provocare profesională de până acum, cât și oportunitatea testării unor limite de anduranță fizică și psihică, pe care le întâlnești în viață doar dacă ai noroc”, a declarat Daniel Pavel.

Cel de-al doilea sezon „Survivor România” începe sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D. Show-ul va fi difuzat cinci zile pe săptămâna după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la 20:00.