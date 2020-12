Cine sunt cei 3 finaliști de la „Chefi la cuțite” 2020 sezonul 8. Unul dintre jurați a rămas fără om în Marea Finală

ACTUALIZARE: Surprize mari în semifinala „Chefi la cuțite” 2020. Unul dintre cei mai promițători concurenți a ieșit din lupta pentru marea finală. Cristian Boca nu se află printre cei trei finaliști ai competiției.

Primii doi finaliști sunt Roxana Blenche și Ionuț Belei. Chefii trebuie să hotărască cine este cel de-al treilea semifinalist care se califică în marea finală. Maria Șandru și Paul Maxim au obținut același punctaj, în urma probelor din semifinală. Astfel că, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu vor decide pe cine trimit mai departe.

Finaliștii sezonului 8 „Chefi la cuțite” 2020 sunt Roxana Blenche din echipa lui Florin Dumitrescu, Ionuț Belei și Maria Șandru din echipa lui Sorin Bontea.

Emoții incredibile pentru concurenții rămași în lupta pentru câștigarea sezonului 8 „Chefi la cuțițe”. Mai este foarte puțin până aflăm cine este cel mai bun bucătar din țară.

Cine sunt cei 3 finaliști de la „Chefi la cuțite”

Competiția „Chefi la cuțite” este la ultima turnantă, iar fanii emisiunii fac deja pronosticuri. Cei mai iubiți concurenți, cu prima șansă la câștigarea senozului 8, sunt Roxana Blenche, din echipa lui Florin Dumitrescu, Cristian Boca, cuțitul de aur din echipa lui Cătălin Scărlătescu, și Ionuț Belei, cuțitul de aur din echipa lui Sorin Bontea.

Nu e nicio surpriză că telespectatorii se așteaptă ca cei trei să se confrunte în marea finală „Chefi la cuțite”, pentru că fiecare dintre aceștia au reusit să facă farfurii senzaționale, să primească punctaje maxime și i-au impresionat pe jurați cu fiecare ocazie. Roxana Blenche, Cristian Boca și Ionuț Belei au demonstrat că pot lucra în echipă și că pot deveni lideri când competiția o cere. De altfel, cei trei sunt bucătari cu experiență și nu de puține ori au fost stâlpii echipelor din care fac parte.

Cine este Roxana Blenche

În vârstă de 27 de ani, Roxana Blenche, chef într-un restaurant din Capitală, a mărturisit că nu se află la primul concurs culinar, însă competiția „Chefi la cuțite” are o miză foarte mare pentru ea.

Roxana Blenche, bucătar

„Am fost și în alte competiții, internaționale, am reprezentat România la Milano, alături de chef Cezar Munteanu. Am început în bucătărie alături de Michel Pascale, câștigător Iadul bucătarilor. Știu că aici e mai greu, dar vreau să demonstrez că pot”, a spus concurenta.

Roxana Blenche a povestit că, în timp ce se pregătea să devină inginer zootehnist, a obținut un post de bucătar în restaurantul Michel Pascale, din Baia Mare, încurajată de sora ei. „A început să-mi placă cu adevărat să gătesc când eram prin anul trei de facultate, cam atunci am început să experimentez și să îmi cumpăr foarte multe cărți de gastronomie. Sora mea este cea care m-a încurajat să-mi încep o carieră în domeniu, deși eu susțineam că voi fi inginer zootehnist.

Însă, prin 2015, când eram în anul patru de facultate, se deschidea la Baia Mare un restaurant fine dining, este vorba de Michael Pascale, iar sora mea mi-a făcut rost de un interviu pentru un post de bucătar, fără să știu. Inițial chiar m-am supărat pe ea, dar m-am prezentat la interviu și am obținut postul. Așa am intrat în acest domeniu. Mi-a plăcut și am rămas”, a povestit Roxana Blenche de la „Chefi la cuțite”, într-un interviu pentru TrendsHRB.

Cine este Cristian Boca

Cristian Boca, în vârstă de are 25 de ani, a plecat în Anglia după ce a terminat liceul, unde a muncit ca bucătar timp de cinci ani de zile. El recunoaște că meseria presupune multe sacrificii, dar în același timp îi oferă și satisfacții.

Cristian Boca, cuțitul de aur din echipa lui Cătălin Scărlătescu

„Am avut șansa să gătesc pentru celebrități precum Ellie Goulding, Chris Hemsworth și mulți alții, dar asta pentru mine nu era o realizare foarte mare. Mie îmi plac lucrurile simple, îmi place să fiu acasă și să gătesc pentru bunici, pentru ai mei, mi se pare o realizare mai mare.

Pentru mine familia este foarte importantă. Am petrecut mult timp foarte departe de ei, meseria asta cere multe sacrificii. Am venit în România special pentru „Chefi la cuțite” dezvăluia concurentul.

Tânărul și-a dat demisia din restaurantul din Nottingham în care lucra, pentru a putea participa la „Chefi la cuțite”. În preselecții, el a pregătit un ceviche de Saint Jacques cu piure de țelină, ulei verde și perle de soia. Mai mult, Cristian Boca a apelat la tehnica bucătăriei moleculare, să poată obține texturi cu adevărat deosebite.

Cine este Ionuț Belei

Ionuț Georgel Belei, în vârstă de 26 de ani, nu a impresionat la „Chefi la cuțite” doar cu preparatul său, ci și cu povestea de viață. După ce și-a încercat norocul în construcții la 19 ani, el a ajuns într-o bucătărie, în Germania, și de atunci a știut că și-a găsit pasiunea.

Ionuț Belei, cuțitul de aur din echipa lui Sorin Bontea

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, spunea tânărul.

Ionuț Belei s-a ridicat la așteptările lui Sorin Bontea, de la care a primit în preselecții cuțitul de aur. Pe parcursul competiției, bucătarul a reușit să facă cele mai frumoase și gustoase farfurii.

Când are loc marea finală „Chefi la cuțite” 2020

Mai este foarte puțin până când fanii show-ului vor afla cine câștigă marele premiu în valoare de 30.000 de euro și titlul de cel mai bun bucătar din România. Antena 1 a anunțat că marea finală „Chefi la cuțite” sezonul 8 va avea loc miercuri, în data de 16 decembrie, când cei trei chefi vor juriza pentru ultima oară în acest an preparatele concurenților.

Până acum au fost difuzate 7 sezoane „Chefi la cuțite”, iar titlurile au fost împărțite astfel: 3 concurenți din echipa lui chef Sorin Bontea au câștigat marea finală, doi din echipa lui chef Florin Dumitrescu și doi din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu.