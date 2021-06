Cine sunt cei trei finaliști de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9. Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au câte un reprezentant în Marea Finală

Jurații Chefi la cuțite, alături de Irina Fodor 21:53, iun 15, 2021 Autor: Loredana Dobre

Jurații Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt reprezentați în Marea Finală a sezonului 9 Chefi la cuțite 2021 de Narcisa Birjaru, Elena Matei și Cătălin Amarandei.

Cine sunt finaliștii Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Finala Chefi la cuțite 2021 se joacă în trei culori, pentru că fiecare chef are un concurent care luptă pentru titlul de cel mai bun bucătar din România și premiul de 30.000 de euro. În Marea Finală s-au calificat două concurente, Narcisa Birjaru și Elena Matei și un băiat, Cătălin Amarandei.

Astfel, sunt mai mari șansele ca în premieră la Chefi la cuțite competiția să fie câștigată de o femeie, după ce în sezonul precedent Roxana Blenche a fost foarte aproape să plece cu trofeul acasă.

Elena Matei din echipa lui Sorin Bontea

Elena Matei, în vârstă de 22 de ani, și-a descoperit pasiunea pentru gătit atunci când mama sa a fost nevoită să plece la muncă în străinătate, iar ea a rămas singură. De la vârsta de 18 ani profesează ca bucătar la un restaurant din Ploiești și vrea să devină unul dintre cei mai buni chefi din România.

Sorin Bontea și Elena Matei

Deși este dezinvoltă, directă și mereu cu zâmbetul pe buze, concurenta ascunde traume mari în spatele bucuriei pe care o afișează.

Ea a mărturisit în cadrul emisiunii de la Antena 1 că și-a pierdut tatăl într-un accident de motocicletă pe vremea când avea doar 15 ani. De atunci, Elena Matei a decis că vrea să devină un sprijin pentru familia ei și a ales să se angajeze.

„Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”, le-a povestit tânăra chefilor.

Cătălin Amaradei din echipa lui Florin Dumitrescu

Cătălin Amarandei are 28 de ani și este unul dintre cei mai pricepuți bucătari din sezonul 9 Chefi la cuțite 2021. Pasionat de bucătărie și ambițios din fire, Cătălin Amarandei a început să lucreze de la vârsta de 14 ani.

Flroin Dumitrescu și Cătălin Amarandei

El s-a dedicat gastronomiei și după ce a făcut cursuri de calificare a ajuns să profeseze în numeroase state. „Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici.

Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei, în audițiile Chefi la cuțite 2021.

Narcisa Birjaru din echipa lui Cătălin Scărlătescu

Narcisa Birjaru în vârstă de 24 de ani face parte din echipa mov a lui chef Cătălin Scărlătescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite 2021. Tânăra este de meserie bucătar și lucrează la un stand up comedy. Ea a povestit în audițiile Chefi la cuțite 2021 că multă lume nu a crezut în talentul său, dar a muncit să dovedească contrariul.

Narcisa Birjaru și Cătălin Scărlătescu

De altfel, prin participarea sa la show-ul culinar, ea vrea să arate că se pricepe cu adevărat la gătit. „Să fiu aici e cel mai frumos moment din viața, am emoții. Întâlnirea cu chefii e cea mai mare emoție a mea. Sunt superbi”, spunea concurenta.