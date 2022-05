Cine sunt Cerasela și Rareș de la Insula iubirii 2022? Participanții de la Temptation Island formează un cuplu de doi ani

In articol:

Cine sunt Cerasela și Rareș de la Insula iubirii 2022? Cei doi formează un cuplu de mai bine de doi ani și au venit în emisiune ca să îți testeze relația.

Cerasela Iacob de la Insula iubirii 2022 are 26 de ani și locuiește în București, însă orașul său natal este Tecuci. Tânăra a venit la Insula iubirii, sezonul 6, alături de partenerul său de cuplu, Rareș.

”Numele meu este Iacob Nicoleta Cerasela, am 26 de ani și sunt consultant pe fonduri europene și stau în București. Meseriile noastre nu au nicio treabă. Eu sunt cu foarte multe hârtii, el e cu calculatoare. Noi suntem împreună de aproape doi ani și avem o relație normală, super deschisă. Rareș este sufletul meu pereche, este oglinda mea”, a mărturisit Cerasela.

Rareș Panțiru are 28 de ani și este IT-ist. Acesta a venit la Insula iubirii, sezonul 6, alături de iubita sa, Cerasela, cu care formează un cuplu de doi ani.

”Numele meu este Rareș Panțiru, am 28 de ani, lucrez în IT și sunt stabilit în București. De origine sunt din Piatra Neamț. Eu ca și specialist IT ofer suport anumitor clienți care au anumite probleme cu diferite aplicații. Relația noastră este ce mi-am dorit de la o relație. Ea spune că suntem de doi ani împreună, eu pot să spun că suntem de o viață de om”,

a spus Rareș.

Cerasela și Rareș, despre participarea lor la Insula iubirii, sezonul 6

Rareș Panțiru de la Insula iubirii 2022 este convins că va reuși să treacă testul fidelității în cadrul emisiunii, mai ales că are planuri de viitor cu Cerasela. Cei doi vor să își construiască o familie.

”Eu cred că problemele ei de încredere se trag din trecut. Un trecut în care eu nu am fost prezent. Însă cumva suport consecințele acelui trecut. Eu pot spune despre ea că am încredere 100%, fiindcă nu mi-a dat niciun motiv.

Nu am emoții, am venit aici de bună voie, iar totul ă să decurgă normal, unde decurge oriunde pe planeta asta. Tentațiile sunt la orice pas. Ține de fiecare în parte să le limiteze la un anumit nivel. Și ciocolata e bună și toată ziua ai mânca, dar nu toată ziua te dai în ea. La fel și aici. Tu alegi să faci anumite chestii. Relațiile și tentațiile țin de cât de mult îți dorești acel lucru și de ce principii ai.

Noi am venit la Insula iubirii pentru ca Cerasela să prindă mai multă încredere în mine. Pentru a i se confirma că nimic nu ne poate despărți. Obiectivul nostru comun este să construim o familie. Eu văd Insula iubirii ca o etapă din relația noastră”, a povestit Rareș.

Cerasela Iacob a mărturisit la Insula iubirii 2022 că nu are încredere deplină în partenerul său de cuplu, Rareș, însă dacă vor trece peste acest test, aceasta va căpăta încredere deplină în Rareș.

”Nu am încredere în Rareș 100%, poate 80% pentru că nu mi-a dat niciodată un motiv de supărare, dar există acel 20% în care nu am încredere în el. Eu mă autosabotez, îmi pun bețe în roate, îmi fac eu filme, scenarii și totul ține de mintea mea. Dar comunicăm foarte mult și asta ne ajută. De abia aștept să îl văd cum interacționează și cum o să fie. Nu i-am pus nici o limită, dar vreau să îl văd pe el și sper să nu ajung la concluzia că e mai fericit decât mine.

Pentru mine tentațiile mi se par imaturitate. Am ajuns la un pas în care îmi doresc altceva de la viață. Îmi doresc familie, îmi doresc copil. Nu pot să mă las păcălită de o poftă. Mă gândesc foarte mult la viitor. O tentație e ceva de moment. Știu ce am acasă și știu unde vreau să ajung. Nu cred în dragoste la prima vedere. Nu mă văd tentată. Am tot ce îmi doresc acasă.

Eu am venit la insulă pentru că mi-am dorit din primul sezon, am fost fană și în al doilea rând și cel mai profund, a fost pentru noi, pentru relația noastră, să vedem relația altfel decât acasă. Am ieșit din monotonie, ca să ne cunoaștem în alte contexte. Efectiv să punem bazele la viitor. Pentru mine Insula iubirii chiar este un test mare. Eu nu am mai stat departe de el atâtea zile. E un test pentru încredere”, a mai spus Cerasela.