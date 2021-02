Cine sunt concurenții Faimoși de la Survivor România 2021, sezonul 2! 12 vedete sunt pregătite de competiție

In articol:

Un nou sezon Survivor România urmează să înceapă, după un casting care s-a întins pe mai multe luni.

Cine sunt concurenții Faimoși de la Survivor sezon 2. Surprize uriașe pentru telespectatori

Reality show-ul sportiv care a cucerit România vine cu surprize explozive în noul sezon.

Sezon 2 Survivor promite, pe lângă spectacolul sportiv, un show de zile mari. În noul sezon al reality show-ului participă în calitate de concurenți, în echipa Faimoșilor, vedete din diverse categorii. În ediția din 2021 telespectatorii au șansă să-i urmărească în show-ul de supraviețuire pe unii dintre cei mai apreciați și iubiți artiști, cântăreți, fotbaliști, maneliști, gimnaști sau luptători din România.

Când începe Survivor sezonul 2

Survivor România este varianta românească a Survivor Turkey, un format turcesc derivat din celebrul reality show Survivor.Concurenții care se vor lupta pentru supraviețuire în Republica Dominicană, dar și pentru marele trofeu „Survivor România” 2021, sezonul 2, sunt pregătiți de confruntare.

Cel de-al doilea sezon „Survivor Romania” incepe sambata aceasta, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D. Show-ul va fi difuzat cinci zile pe saptamana dupa cum urmeaza: in fiecare miercuri si joi, de la 22:30, si de vineri pana duminica, de la 20:00.

Echipa Faimoșilor este formată din Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda și Simona Hapciuc. Ei se vor lupta cu războinicii Marilena Cuciurean, Giorgiana-Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghita, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Moșneagu, Alin Salajean, Albert Oprea, Sorin Pușcașu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina și Musty Camara.

Versiunea românească a

fost lansată pe 18 ianuarie 2020 pe Kanal D România, iar primul sezon a fost prezentat de Dan Cruceru. Elena Ionescu este câștigătoarea primului sezon Survivor, artista a primit trofeul Survivor și un cec în valoare de 250.000 lei (aproximativ 50.000 de euro). Ca și anul trecut, Survivor sezon 2 urmează să apară pe TV la începutul anului.

Elena Ionescu, castigatoare sezon 1 Survivor

Elena Ionescu, prima declarație după ce a câștigat finala Survivor

Elena Ionescu este câștigătoarea Survivor România sezon 1. După o finală încărcată de emoții, susținută de voturile celor de acasă, Elena Ionescu a devenit câștigătoarea Survivor România, intrând în posesia premiul de 250.000 de lei și a trofeului atât de râvnit.

“Ma plec in fata publicului care m-a sustinut. (…) Am luptat ca o leoaica pentru copilul meu. Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor. Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, în Finala Survivor România 2020.

Telespectatorii vor putea urmări reality show-ul filmat în Republica Dominicană, cinci zile din șapte. Mai exact, emisiunea Survivor România 2021, sezonul 2, va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la ora 20:00 la Kanal D.