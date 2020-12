Cine sunt concurenții Faimoși de la Survivor sezon 2! Primele informații despre vedetele din ediția 2021

Un nou sezon Survivor România urmează să înceapă, după un casting care s-a întins pe mai multe luni. Reality show-ul sportiv care a cucerit România vine cu surprize explozive în noul sezon.

Cine sunt concurenții Faimoși de la Survivor sezon 2. Surprize uriașe pentru telespectatori

Sezon 2 Survivor promite, pe lângă spectacolul sportiv, un show de zile mari. În noul sezon al reality show-ului participă în calitate de concurenți, în echipa Faimoșilor, vedete din diverse categorii. În ediția din 2021 telespectatorii au șansă să-i urmărească în show-ul de supraviețuire pe unii dintre cei mai apreciați și iubiți artiști, cântăreți, fotbaliști, maneliști, gimnaști sau luptători din România.

Când începe Survivor sezonul 2

Survivor România este varianta românească a Survivor Turkey, un format turcesc derivat din celebrul reality show Survivor.

Versiunea românească a fost lansată pe 18 ianuarie 2020 pe Kanal D România, iar primul sezon a fost prezentat de Dan Cruceru. Elena Ionescu este câștigătoarea primului sezon Survivor, artista a primit trofeul Survivor și un cec în valoare de 250.000 lei (aproximativ 50.000 de euro). Ca și anul trecut, Survivor sezon 2 urmează să apară pe TV la începutul anului.

Elena Ionescu, castigatoare sezon 1 Survivor

Elena Ionescu, prima declarație după ce a câștigat finala Survivor

Elena Ionescu este câștigătoarea Survivor România sezon 1. După o finală încărcată de emoții, susținută de voturile celor de acasă, Elena Ionescu a devenit câștigătoarea Survivor România, intrând în posesia premiul de 250.000 de lei și a trofeului atât de râvnit.

“Ma plec in fata publicului care m-a sustinut. (…) Am luptat ca o leoaica pentru copilul meu. Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor. Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, în Finala Survivor România 2020.