Cine sunt copiii lui Roger Federer. Elvețianul are două perechi de gemeni

In articol:

Roger Federer, deținător multor victorii de Mare șlem, este mai întâi de toate acestea un bărbat familist, iar cel mai mare trofeu este iubirea vietii lui, Mirka, cu care are 4 copii minunați, doua fetițe și doi băieți.

Cine sunt copiii lui Roger Federer

Roger Federer, în vârstă de 39 de ani, este căsătorit cu Mirka Federer din 2009, dar prima lor întâlnire a fost în 2000 la Jocurile Olimpice din Sydney. Relația celor doi este una solidă, iar împreună au patru copii, două perechi de gemeni adorabili.

Citeste si: Cum a făcut Simona Halep un milion de euro, în plină pandemie, fără să joace tenis! Afacerea familiei campioanei a explodat! EXCLUSIV

Soția elvețianului împreună cu Myla Rose, Lenny, Charlene Riva și Leo, îl însoțesc pe acesta în turnee, oferindu-i susținerea din tribune.

"Mirka nu vrea să stea departe de mine și nici eu nu vreau să fiu departe de ea. Asa că suntem împreună pe tot parcursul anului și mi se pare incredibil că face acest efort pentru mine. Sunt foarte fericit că vine cu mine la meciuri și cred că altfel mi-ar fi mai greu să concurez și să joc la cel mai înalt nivel", declara Roger Federer despre prezența soției la turneele sale.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Mirka, soția lui Roger Federer[Sursa foto: MediaFax Foto]

În momentul în care a fost întrebat despre interesul pe care îl au cei mici pentru tenis, Roger Federer a dezvăluit că ar fi fericit dacă copiii săi ar fi interesați de acest sport și îi va susține pe acest drum.

„Îmi voi sprijini copiii, orice direcție ar alege. Dacă vor alege sportul, va fi grozav. Sportul are o putere adevărată. Înveți să pierzi, să câștigi, să socializezi. Aș fi foarte fericit dacă ar juca tenis, dar nu sunt sigur că o vor face, pentru că doar unul dintre cei patru este puțin intereresat”, a declarat Roger Federer, în urmă cu ceva timp.

Roger Federer s-a retras de la Roland Garros 2021

Roger Federer a anunţat, pe 6 iunie, că nu va continua compeția de la Roland Garros, după calificarea în optimile de finală, iar următoarea confruntare era cu italianul Matteo Berrettini pentru un loc în sferturi.

Roger Federer[Sursa foto: MediaFax Foto]

„După ce am discutat cu echipa mea, am decis că e mai bine să mă retrag. După două operații la genunchi și peste un an de recuperare, e important să-mi ascult corpul și să mă asigur că nu-mi grăbesc procesul de vindecare. Sunt încântat că am jucat trei meciuri. Nu există sentiment mai plăcut decât să mă întorc pe teren”, a declarat jucătorul de tenis elvețian.

Citeste si: Rafael Nadal împlineşte astăzi 35 de ani! Spaniolul este pe locul 3 în lume în clasamentul ATP

Turneul de tenis de la Wimbledon este favoritul lui Roger Federer și este posibil ca această retargere de la Roland Garros să fie din cauza că își dorește să-și revină pentru turneul pe iarbă, care va începe în data de 28 iunie.