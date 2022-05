Cine sunt Cristina și Sebastian de la Insula iubirii 2022? Vezi de ce au venit cei doi la Insula iubirii, sezonul 6

In articol:

Cine sunt Cristina și Sebastian de la Insula iubirii 2022? Cei doi formează un cuplu de mai bine de un an și au venit în emisiune ca să își testeze relația.

Sebastian Dascălu de la Insula iubirii 2022 are 25 de ani și locuiește în Brașov. Tânărul este antreprenor, însă își dorește să se orienteze către altceva pe viitor.

„Sebastian Dascălu mă numesc, am 25 de ani, sunt din Brașov și sunt antreprenor. Mă ocup cu închirierea apartamentelor în regim hotelier. E fain, îmi place să lucrez cu turiștii și să le ofer calitate când vin la mine. Nu e ceva ce vreau să fac constant, e ceva din ce îmi obțin o libertate financiară”, a povestit Sebastian.

Cristina Nimereală de la Insula iubirii, sezonul 6, are 30 de ani și este dentist. Tânăra locuiește în Brașov și se află într-o relație cu Sebastian de mai bine de un an.

”Eu sunt Cristina Nimereală, am 30 de ani, sunt din Brașov și sunt medic stomatolog. Eu iubesc ceea ce fac, încă din clasa a 11-a am știut că vreau să devin medic stomatolog și mă simt foarte bine. Nu simt că muncesc. Noi suntem împreună de un an și două luni și cred că avem o bază stabilă a relației noastre. Am avut și momente mai puțin plăcute, dar asta ne-a ajutat să ne cunoaștem mai bine”,

a dezvăluit Cristina.

Cristina de la Insula iubirii 2022 [Sursa foto: Instagram]

Cristina și Sebastian, despre participarea lor la Insula iubirii, sezonul 6

Sebastian Dascălu a mărturisit că a venit la Insula iubirii, sezonul 6, ca să își testeze relația. Însă tânărul din Brașov este convins că ispitele nu îi vor afecta relația, iar el va pleca de pe insulă alături de Cristina.

”Suntem într-un punct al relației frumos, echilibrat. Suntem niște călători, nouă ne place să călătorim și ne înțelegem bine. Adică orice glumă proastă tot are un sens undeva. Ceea ce e foarte important într-o relație. Noi trăim în emoții constanți, ceea ce e foarte bine. Noi ne-am chinuit un pic să avem ceea ce avem acum. Chiar am lucrat pentru relația asta. Am trecut prin tot felul de lucruri, am făcut eforturi ca să ajungem să ne respectăm, să ne înțelegem teritoriile.

Eu unul nu am nicio idee despre ce o să se întâmple aici și nici nu o să îmi creez vreuna pentru că nu vreau să îmi creez o așteptare fără sens. Eu mă las purtat de val, de soare, de oameni. O cunosc destul de bine pe Cristina, nu cred că ar putea apărea ceva nou. Noi comunicăm destul de mult în relație.

După ce plecăm de pe Insula iubirii ne dorim să întemeiem o familie. Dorim să ne mutăm și împreună pentru că momentan stăm în mai multe locuri împreună și am zis că poate ar fi cazul să facem și pasul acesta”, a mai spus Sebastian.

Sebastian de la Insula iubirii 2022 [Sursa foto: Instagram]

La rândul său, Cristina își dorește să treacă testul relației la Insula iubirii 2022 și să plece acasă alături de Sebastian, fiindcă au o mulțime de planuri împreună, după emisiune.

”Ne-am dorit să venim la Insula iubirii deoarece mie îmi place să mă pun mereu în situații mai puțin favorabile mie, să văd cum mă pot descurca în alte situații de presiune, într-un cadru total diferit pe care nu l-am avea afară.

Îmi place chestia de a testa, de a cunoaște, de a vedea cum mă simt eu, cum reacționez, de a ieși din zona de confort. Chiar și dacă vom afla chestii despre noi pe care nu le știm, le vom accepta.

După emisiune am făcut multe planuri pe care am dori să le îndeplinim. Primul ar fi să ne mutăm împreună și să deschidem un canal de YouTube, să ne distrăm”, a mărturisit Cristina.